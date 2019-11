SpaceX lanzó los primeros 60 satélites para proveer Internet desde el espacio con Starlink

EEUU.- El proyecto Starlink es la propuesta de Elon Musk para proveer internet desde el espacio, una verdadera internet satelital. SpaceX lanzó 60 minisatélites el lunes 11-N, la segunda fase de un proyecto que busca colocar los artefactos en órbita para ofrecer cobertura de internet a todo el planeta.

El cohete Falcon despegó por la mañana, marcando el cuarto vuelo de un propulsor de SpaceX. Los satélites compactos de paneles lisos –que pesan 260 kilos cada uno– se sumarán a otros 60 lanzados en mayo.

El fundador y director general de SpaceX Elon Musk quiere poner miles de estos satélites Starlink en órbita, para ofrecer internet de alta velocidad en todas partes. Planea comenzar a ofrecer este servicio el próximo año en el norte de Estados Unidos y Canadá, con cobertura mundial para zonas pobladas después de 24 lanzamientos.

El mes pasado, Musk usó un satélite Starlink en órbita para enviar un tuit: ”¡Qué bien, funcionó!”

Los empleados se reunieron en las sedes de la empresa en ambas costas del país y vitorearon cuando el primer propulsor aterrizó en una plataforma flotante en el Atlántico.

“Estos propulsores están diseñados para ser usados 10 veces. Usémoslo por quinta vez, chicos”, dijo el comentarista del lanzamiento de la empresa.

Cohetes reusados

Esto también marcó la quinta vez que SpaceX usó una punta de cohete que ya había usado. La empresa con sede en California suele reusar partes para ahorrar gastos.

Apilados dentro de la parte superior del cohete, los nuevos satélites deben ascender aun más después de llegar a la estratósfera, usando propulsores a criptón. SapceX dijo que había un posible problema con uno de los 60 que podría impedirle avanzar más allá de su órbita de 280 kilómetros. En ese caso, el satélite será programado para regresar a Tierra desintegrándose en el reingreso.

Cada satélite tiene un sistema autónomo que le permite eludir la gran cantidad de chatarra que puebla el espacio. En septiembre, sin embargo, la Agencia Europea Espacial tuvo que mover uno de sus satélites para que no choque con uno de Starlink. SpaceX luego dijo que corrigió el problema.

SpaceX es una de las empresas interesadas en ofrecer cobertura de internet de banda ancha en todo el mundo, especialmente en zonas donde este servicio cuesta caro o no es confiable. Otras compañías con este mismo interés son OneWeb y Amazon, de Jeff Bezos.

De acuerdo con Musk, los ingresos de Starlink pueden ayudar a SpaceX a desarrollar cohetes y naves espaciales para viajar a Marte, su mayor ambición.

