Tasa de Mortalidad del Coronavirus COVID-19, Estadísticas sobre el virus.

Tasa de mortalidad por edades.

Más de 80 años: 14%

Entre 70 y 79 años: 8.0%

Entre 60 y 69 años: 3.6%

Entre 50 y 59 años: 1.3%

Entre 40 y 49 años: 0.4%

Entre 10 y 39 años: 0.2%

Aun no se han registrado muertes en menores de 10 años.

Tasa de mortalidad por Sexo o género.

Mortalidad en Hombres: 2.8%

Mortalidad en Mujeres: 1.7%

Porcentaje de Mortalidad con afecciones preexistentes:

Enfermedad cardiovascular: 10.5%

Díabetes: 7.3%

Enfermedad respitatoria: 6.3%

Hipertensión: 6.0%

Cáncer: 5.6%

Sin Enfermedad: 0.9%

Según los reportes si usted tiene alguno de estos padecimientos el riesgo de morir por el coronavirus aumenta.

