Estas son las mentiras de la OMS sobre el Coronavirus, COVID-19

Al pasar los días, cientos de personas mueren, miles quedan infectados y países enteros quedan en cuarentena cómo es el caso de Corea del Sur y el estado de alerta en Italia por la gran cantidad de infectados, en Ucrania las protestas anti-infectados desatan la ira de los no-infectados, y Rusia cerró sus fronteras con China, mientras el panorama se acerca cada vez más a una situación apocalítica cómo lo hemos visto por años en el cine, la irresponsabilidad de la OMS ante la epidemia se hace evidentemente obscena.

Pero sucede que la contención del virus pudo hacerse mucho antes si la OMS no hubiese sucumbido a las presiones políticas del regimen chino, dejando para muy tarde la alerta sanitaria internacional que hubiese contenido el brote del altamente contagiable coronavirus COVID-19, originiado en Wuhan.

Ahora bien, de acuerdo a las Preguntas y Respuestas frecuentes sobre el Coronavirus, publicadas en la web de la OMS, se aprecia que el tinte político sigue por encima de la racionalidad y la responsabilidad que debería dirigir el organismo.

A continuaciónb hacemos un extracto de esas «preguntas y respuestas», seleccionando tres muy importantes de las que dependen en mucho que el virus deje de esparcirse.

Según la OMS:

‎¿Durante cuánto tiempo vive el virus sobre las superficies?‎ : Todavía no se sabe durante cuánto tiempo vive el 2019-nCoV sobre las ‎superficies, si bien la información preliminar apunta a que puede ‎sobrevivir unas horas. Un simple desinfectante puede matar a los virus, ‎e impedir que sigan infectando. ‎

Esto es falso, de acuerdo a una investigación del Journal Hospital Infection el virus puede estar vivo hasta 9 días en superficies inanimadas, pudiendo contagiar a cualquiera¡, puede leer sobre esto en: Un estudio revela que el Coronavirus permanece vivo hasta 9 días en casi cualquier superficie

¿Cuánto dura el periodo de incubación?‎: El periodo de incubación es el intervalo de tiempo que transcurre entre ‎la infección y la aparición de los síntomas clínicos de la enfermedad. Las ‎estimaciones actuales apuntan a que el periodo de incubación varía ‎entre 1 y 12,5 días, con una media estimada de 5-6 días. Estas estimaciones se irán ajustando a medida que se disponga de más ‎datos. Sobre la base de la información disponible sobre otras enfermedades provocadas por coronavirus, entre ellas el MERS y el SARS, se estima que el periodo de ‎incubación del 2019-nCoV podría ser hasta de 14 días. ‎La OMS recomienda que el seguimiento de contactos de casos confirmados sea de 14 días.

Esto es falso también, un epidemiólogo chino , el Dr. Zhong Nanshan, dice que al menos el período de incubación es de 24 días puede leer sobre esto en: Epidemiólogo chino dice que el período de incubación del coronavirus es de 24 días en el cuál se puede trasmitir la enfermedad, otras informaciónes hablan de 41 a 49 días, al menos estos irresponsables de la OMS pudieron decir que no tienen información concluyente pero afirmar un número específico,

‎¿Es seguro recibir un paquete de China o de otro lugar en el que se ‎hayan notificado casos de infección? ‎

Sí, es seguro. Recibir un paquete de esos lugares no supone ningún ‎riesgo de infección por el nuevo coronavirus. A partir de lo observado ‎con otros coronavirus, sabemos que este tipo de virus no sobrevive ‎mucho tiempo en objetos, como cartas o paquetes.‎

Esto es relavitamente falso, ya que de acuerdo al estudio que revela que el virus puede estar latente al menos 9 días, imagínese un paquete sellado que vaya de China a un país cercano, y tarde menos de 9 días, al abrirlo el receptor probablemente se infectará por fomitas.

Finalmente, el RO, o Rcero, que es el número identifica el ritmo reproductivo básico en una epidemia, que ha indicado la OMS es de alrededor de 2.5 personas por infectado, pero eso queda en entredicho en el caso del crucero Diamond Princess, donde un solo pasajero que descendió en Hong Kong, fue el responsable de hasta ahora contagiar a casi 700 pasajeros y dejar el barco en cuarentena, y el otro caso en Corea del Sur, donde una sola mujer perteneciente a una secta religiosa en un solo día contagió a alrededor de 40 personas.

Redacción NotiActual.

En : Salud y Vida Sana