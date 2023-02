Todo sobre el Bono de Guerra Febrero 2023 reporte del MIÉRCOLES 22/02/2023

Bono de Guerra Febrero 2023 reporte del MIÉRCOLES 22/02/2023. le todo cuanto se cobra, cuando se cobra y quiénes lo van a cobrar, aclaraciones importantes sobre el doble pago del bono, etc.

En este reporte vamos a ver la explicación sobre porque algunos cobran una cantidad mayor que otros respecto al bono de guerra, pero mientras ratifiquemos lo siguiente:

¿Cuando se cobra el bono de guerra económica?

El bono de guerra es una asignación progresiva en el sistema patria.

El cronograma de pagos del Bono de Guerra Económica es el siguiente: (lo VERDE ya debe estar asignado, )

Primer día de pago, Viernes 17 de Febrero para las edades entre 100 y 85 años

Segundo día de pago, Sábado 18 edades entre 84 y 75 años

Tercer día de pago, Lunes 20 edades entre 74 y 65 años

Cuarto día de pago, Martes 21 edades entre 64 y 18 años.

¿Quienes cobran el bono de guerra de Febrero 2023?

Cobran pensionados por vejez, incapacidad y sobrevivientes IVSS y pensionados Amor Mayor

¿Cuál es el monto a cobrar del bono de guerra económica?

El monto es 360,00.

¿Si soy jubilado del IVSS y de la administración pública me tocan 2 bonos de guerra?

No, es uno solo por persona.

¿Qué tengo que hacer para que el bono me llegue?

Si ha tenido problemas para recibir los bonos lea la siguiente guía que hemos preparado para ustedes.

¿Hay alguna acción especial que deba hacer para recibir el bono?

Sí, debe entrar en la plataforma Patria y aceptarlo para poder recibirlo.

Fíjese como en la gráfica el usuario acepta el pago de la pensión de amor mayor, usted debe hacer lo mismo con el bono de guerra.

Sobre la pregunta; ¿Me pagaron el bono de 360 y tenía que cobrar el de 500, que hago?

En atención a las preguntas que han realizado sobre si un jubilado de la administración pública le ha tocado el bono de Bs.360 y no el de 500, esta situación debe corregirla con la entidad pagadora, porque al parecer, si está en esa situación el sistema Patria lo está tomando como un pensionado que cobra por Amor Mayor.

En este caso el jubilado debe hablar con la persona que se encarga de procesar las jubilaciones ante el IVSS en la instancia gubernamental donde trabajaba, es la información que nos han indicado los entendidos en la materia que fueron consultados.