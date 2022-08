BOGOTÁ, COLOMBIA.- El gobierno de Colombia ha creado un Visado para Nómadas Digitales y entra en Vigencia en 2022.

Esta es una importante noticia, ya que grandes empresas cómo Google, Microsoft, entre otras ya llevan tiempo con sucursales en Colombia, así como empresas de crecimiento acelerado como Rappi, entre otras han hecho un nicho en Colombia.

Otros países de América Latina y el Caribe han hecho lo suyo, cómo es el caso de Antigua y Barbuda con su propio visado para Nómadas Digitales.

Los nómadas digitales se han ido multiplicando en la última década a medida que la movilidad de la conectividad y el hardware lo ha permitido, en la actualidad las conexiones de alta velocidad de fibra óptica y el crecimiento acelerado del 5G han expandido exponencialmente las necesidades de aparcamiento de los nómadas digitales en países que tengan un visado especial para ellos.

La información oficial del Gobierno de Colombia para los nómadas digitales es:

«Colombia es un destino ideal para los nómadas digitales, un segmento del turismo que viene creciendo en los últimos años. Nuestro país, además de su ubicación geográfica estratégica y su cercanía con las principales capitales de la región, ofrece ventajas que concuerdan con los intereses de este perfil de viajeros: precios competitivos y diversidad de experiencias particulares asociadas con los destinos», explicó Flavia Santoro, Presidenta de ProColombia.

«La Resolución 5477 crea nuevos tipos de visa más acordes con las realidades actuales y con los compromisos en materia migratoria adquiridos por Colombia, mientras la resolución 5488 del 22 de julio de 2022 establece disposiciones sobre las nacionalidades exentas de visa para visitas cortas, cuyo número alcanza un centenar, y otras medidas en materia migratoria, sin menoscabo de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en el marco de convenios o acuerdos de facilitación migratoria suscritos y en vigor», explicó el coordinador de Visas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Víctor Hugo Echeverri.

Como funcionará el visado.

Hace referencia a los portadores de pasaportes de 100 nacionalidades o territorios que estarán exentos de visa para diversas actividades. Entre ellas, para trabajar remotamente o para prestar servicios desde Colombia como nómadas digitales, siempre que dichas actividades no generen pagos por salario o sueldo en Colombia. En estos casos, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrá otorgar el permiso que corresponda para el ingreso y permanencia, de acuerdo con la norma vigente.

Se entiende como actividad de corta estancia, aquella cuya duración es menor de 90 días y que puede ser extensible hasta 180 días.

Los extranjeros nómadas digitales y trabajadores remotos que deseen permanecer y trabajar desde Colombia podrán solicitar la visa de Visitante Nómadas Digitales / Trabajadores Remotos, la cual se otorga hasta por dos años con un mínimo de requisitos.

La Resolución 5488, además de establecer un centenar de nacionalidades que no requieren visa para estancias cortas, señala por exclusión a aproximadamente 160 nacionalidades que están exentos de visa para efectuar tránsito aeroportuario directo en Colombia en algunos de los aeropuertos internacionales del territorio nacional con destino a un tercer Estado.

Recomendaciones del Gobierno de Colombia para nómada digitales.

Comparte un apartamento con una comunidad de emprendedores. De esta manera podrás adaptarte mejor durante los primeros meses en el país, y al mismo tiempo amplias tu red de contactos. Existen distintos portales web para acceder a la oferta de apartamentos compartidos en distintas ciudades de Colombia.

Revisa la oferta de espacios de coworking u oficinas compartidas –lugares donde distintas personas se juntan a trabajar, compartiendo una mesa y un espacio –. Así podrás conocer a otros nómadas digitales, con quienes compartirás el mismo estilo de vida y generar nuevos vínculos. Algunas de las opciones disponibles en Colombia son: Selina, Regus, WeWork, Owlo, Tinkko y Spaces, entre otros.

Elige la ciudad en donde vas a establecer tu oficina remota. Si eres amante de la playa y de los deportes marítimos puedes vivir en Cartagena o Santa Marta; si te gusta la música y la vida nocturna, puedes escoger entre Cali o Medellín; y si prefieres las grandes ciudades puedes radicarte en Bogotá.

Continúa invirtiendo en tus herramientas de trabajo y formación. Ya sea en tu negocio para que llegue cada vez más lejos, o continuar aprendiendo y estudiando, según tus intereses. Por ejemplo, a través de plataformas de educación a distancia como Platzi, creada por el colombiano Freddy Vega.

Reiventa la forma en que tienes tu trabajo remoto. Busca nuevas maneras de mantenerte en contacto con otros profesionales y empresas de tu sector. Por ejemplo, a través de la nueva red profesional para trabajo remoto y flexible de Torre, empresa del colombiano Alexander Torrenegra, también inversor del programa televisivo Shark Tank Colombia del canal Sony.

Fuente.colombia.co