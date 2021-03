Antigua y Barbuda presenta su nueva web oficial para potenciales inversores, nómadas digitales y turistas

Antigua y Barbuda ha presentado hace unas semanas su nueva web oficial, que promete ser un auténtico reclamo para llamar la atención de potenciales inversores, nómadas digitales y turistas sobre la isla.

Antigua y Barbuda es uno de los paraísos más conocidos de todo el mar Caribe. En este pequeño país, que destaca sobre todo por sus increíbles paisajes naturales, hasta hace poco se vivía una situación un tanto delicada como resultado de un año 2020 marcado por la pandemia mundial provocada por el Covid 19.

A pesar de esta terrible situación, Antigua y Barbuda es una nación que siempre ha destacado por su capacidad de resiliencia y adaptación a los cambios, buscando alternativas económicas y políticas que estimulen el gran potencial del país.

Y, como medida de adaptación a esta nueva normalidad que vive el mundo y con el objetivo defacilitar el acceso a Antigua y Barbuda a inversores y turistas, el Gobierno del país ha desarollado esta nueva web https://antiguabarbuda.com/como un centro comercial online. Aquí, se podrá encontrar información de interés sobre oportunidades de inversión y negocios, turismo o visados de residencia para nómadas digitales, entre otras cuestiones.

Una fórmula única para que inversores de todo el mundo encuentren un medio para contribuir a la economía de Antigua y Barbuda, un paraíso donde se puede crecer inviertiendo en bienes raíces o empresas locales.

En la web se puede encontrar fácilmente cualquier tipo de información relacionada con la isla de manera sencilla, rápida e intuitiva, facilitando en todo momento los procesos, por ejemplo, del Programa de Residencia para Nómadas Digitales o del Programa de Ciudadanía por Inversión.

El mundo online como una forma de buscar nuevos horizontes

Antigua y Barbuda ha encontrado en el mundo online, concretamente a través de su nueva página web, una forma de localizar nuevos talentos que quieran invertir en proyectos y negocios del país o quieran desarrollar sus compañías desde la isla.

En este sentido, hace unos días el Embajador del país para España, Liechtenstein y Mónaco, Dr. Dario Item, declaraba: “El estreno de la web de Antigua y Barbuda funcionará como un nuevo centro de información para muchos potenciales inversores y visitantes del país, que seguro será de utilidad en sus procesos de toma de decisiones. Desde información sobre restaurantes y opciones de alojamiento que pueden ser útiles para los turistas, hasta beneficios de invertir en el país que, a partir de ahora, estarán también disponibles a través de la nueva plataforma web».

Esta información puede ampliarse con más detalle en la web de la embajada de Antigua y Barbuda, donde el Embajador Dario Item aporta mucha más información acerca de novedades y proyectos que se desarrollan desde Antigua y Barbuda.

Antigua y Barbuda genera expectación a nivel corporativo internacional

Si hay un aspecto que define claramente la gran resiliencia de Antigua y Barbuda y sus esfuerzos por adaptarse rápidamente a los cambios es que, durante este año, el país ha sabido llamar la atención de inversores y empresarios a nivel internacional.

El interés por invertir en Antigua y Barbuda se ha multiplicado, generando expectación gracias a los grandes beneficios que ofrece el país, por ejemplo, para nómadas digitales o para inversores interesados en dedicar su capital a la compra de bienes raíces e inmuebles.

Ahora, a través de la nueva web recién estrenada, los potenciales inversores lo tendrán todavía más fácil para conocer las ventajas que ofrece el país, ya que uno de los puntos estrella de esta página es la inclusión de una completa guía que trata sobre cómo establecer un negocio en la isla, uno de los principales de destinos de todo el Caribe.

Programa de Residencia para Nómadas Digitales

Uno de los programas que ha despertado mayor interés en la comunidad internacional y que ha registrado un mayor número de solicitudes ha sido, sin duda, el Programa de Residencia para Nómadas Digitales.

Con unos requisitos realmente sencillos, el Gobierno de Antigua y Barbuda ofrece a los conocidos como nómadas digitales un entorno único de playas vírgenes, libres de peligros sanitarios y restricciones, para que desarrollen sus ideas de negocio con total comodidad.

Con tan solo acreditar una serie de beneficios y hacer pago de una tasa (1.500 dólares por persona, 2.000 dólares por pareja y 3.000 dólares por una familia de 3 o más personas), cualquier emprendedor puede conseguir una residencia especial inicial por dos años que le permita trabajar desde este paraíso caribeño.

Programa de Ciudadanía por Inversión

El otro programa puesto en marcha por Antigua y Barbuda y que también está funcionando de manera muy positiva es el Programa de Ciudadanía por Inversión. En este caso, los inversores cuentan con diversas opciones para contribuir con su capital al país y verse beneficiados de una ciudadanía en Antigua y Barbuda.

Las opciones de inversión estarían divididas en tres grandes grupos: por una parte, la opción de invertir en bienes raíces a partir de la compra de cualquier inmueble situado en el país; por otra parte, la alternativa de una inversión en negocios locales de la isla, aportando un mínimo de capital para favorecer el crecimiento de la economía. Y, como última opción, una contribución al Fondo Nacional de Desarrollo de Antigua y Barbuda, que propiciará la expansión y el crecimiento del país como potencia económica.

El turismo sigue siendo un punto fuerte para Antigua y Barbuda

A pesar de la situación complicada que se vivió en Antigua y Barbuda durante el pasado año 2020, lo cierto es que el horizonte del turismo en la isla es bastante positivo. Gracias también al lanzamiento de esta nueva web, se espera que el turismo crezca durante este año 2021.

La isla ha apostado también de manera fuerte por esta forma de economía, ofreciendo a través de su web todo tipo de información turística y sanitaria para garantizar la mejor de las experiencias a los visitantes del país.

Alojamientos, playas, vida nocturna, restaurantes, información sobre establecimientos y todo tipo de actividades de ocio son algunas de las cuestiones que se pueden encontrar en la nueva página web oficial y que facilitan muchísimo la organización de un viaje turístico a Antigua y Barbuda.

