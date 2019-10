Y en Venezuela venden esta basura! El Aceite de palma..’asesino invisible’ en su cocina

Desde principio del gobierno del difunto Hugo Chávez, algunos guisadores de oficio le vendieron la idea de sembrar la Palma Aceitera Africana en el Sur del Lago de Maracaibo y en otros micro climas adecuados, para cosecharla y producir aceite de palma, de la noche a la mañana dejamos de ver el famoso y nutritivo aceite de maiz y de soya producido en nuestro país y empezó a aparecer la basura del aceite de palma de manos de los gui$eros rojitos..

Comprando antes de sembrarlo.. para ayudar a los amigos rojitos..

En el siguiente texto se describe la operación que realizo Hugo Chávez (+) con Ecuador para la compra de gran cantidad de este veneno.. además de gastar las divisas de todos los venezolanos este producto no debería ser consumido por el ser humano, más adelante veremos porque..

Ecuador envió a Venezuela un primer embarque de aceite crudo de palma a Venezuela bajo el Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), mecanismo comercial creado por la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), informó hoy el Gobierno en Quito. El gubernamental Banco Nacional de Fomento (BNF) informó de que el primer embarque de aceite crudo zarpó en un buque el pasado 31 de diciembre hacia Venezuela con 5.000 toneladas métricas de ese producto, que se usa como materia prima para la industria alimentaria. El enví­o forma parte de un acuerdo de exportación de carácter bimensual establecido entre industrias de ambos paí­ses y cuya modalidad de pago es el Sucre, una moneda virtual de intercambio adoptada por la ALBA, que está integrada por Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, y San Vicente y las Granadinas. Según el BNF, la transacción, que se ejecuta a través de los bancos centrales de los dos paí­ses, se realizó a una cotización de 1,2502 dólares por cada Sucre. Además, señala que la transacción rompe las distorsiones generadas por empresas trasnacionales en la cadena de refinado de aceite de palma, “que tradicionalmente ha explotado y subvalorado el trabajo de los productores ecuatorianos”. La empresa Dincodex S.A., en alianza con varias industrias productoras de Ecuador, realizó la exportación del aceite crudo de palma hacia la firma estatal venezolana Industrias Diana, que refinará la materia prima, añade el comunicado del BNF.

Respecto a la salud del venezolano la realidad es alarmante, veamos porque..

El aceite de palma es en la actualidad el aceite más empleado del mundo. Está presente en múltiples productos de alimentación que todos —a veces sin darnos cuenta— compramos a diario en cualquier supermercado convencional. También se utiliza en la cosmética, productos de limpieza e incluso biocombustibles.

Pero además se trata de uno de los productos más controvertidos, puesto que numerosos estudios han alertado de sus efectos nocivos para la salud y de los daños medioambientales y sociales que conlleva su producción. A continuación, les explicamos todo lo que deben saber sobre el aceite de palma, los peligros que entraña su consumo y los productos que lo contienen.

El aceite de palma es un aceite de origen vegetal que se produce a partir de los frutos de la ‘Elaeis guineensis’ o palma de Guinea, también conocida como palma africana de aceite o palma aceitera.

Originaria de África, en actualidad se cultiva en muchos países de clima tropical no solo de ese continente, sino también de América y, especialmente, de Asia. Así, un 85% del aceite de palma proviene de Indonesia y Malasia, pero también lo exportan Papúa Nueva Guinea, Tailandia, Camboya, Brasil, México, Colombia y África occidental.

¿Por qué es peligroso para la salud?

Es verdad que el aceite de palma es una rica fuente de vitamina A y de vitamina E. Sin embargo, también es ‘una rica fuente’ de grasas saturadas (un 50% frente al 15% en promedio que contienen otros aceites), lo que lo convierte en un peligro para las arterias y el corazón.

En los últimos años, se han multiplicado los estudios que alertan de los efectos nocivos del aceite de palma para nuestra salud. Un estudio estadounidense publicado en la revista ‘Globalization and Health’ en 2011 demuestra el vínculo entre el consumo de dicha sustancia y mayores tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

“El consumo de aceite de palma, incluso si es reducido, es peligroso para los niños y un consumo frecuente pone en peligro la salud de todos”.

Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos Los científicos descubrieron que un kilo de aceite de palma conllevaba 68 muertes por cada 100.000 habitantes en varios países con bajo poder adquisitivo. En otros países con niveles de vida más altos la cifra era de 17 muertes. No obstante, aún más alarmantes son los hallazgos que asocian el aceite de palma con el cáncer, como el informe de la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA, por sus siglas en inglés) publicado en mayo de 2016, en el que se advierte de que «el consumo reducido de aceite de palma, incluso si es reducido, es peligroso para los niños y un consumo frecuente pone en peligro la salud de todos». Según la investigación, que supuso uno de los golpes más considerables a la imagen de este producto, en el proceso de refinado el aceite de palma se somete a temperaturas de 200ºC para conseguir que carezca de sabor y olor. Sin embargo, ello libera sustancias cancerígenas que incluso son capaces de alterar el ADN. Los expertos de este organismo oficial europeo consideraron que «hay suficientes pruebas de que el glicidilo es genotóxico y carcinógeno, por lo que no hemos fijado un nivel mínimo de consumo seguro», según explicó la directora, Hellen Knutsen. La Nutella, en el ojo del huracán El estudio llevó a que la mayor red de supermercados italianos, Coop, dejara de comercializar productos que contienen aceite de palma. Además, numerosos supermercados también han retirado de sus estanterías la popular crema de cacao Nutella del fabricante italiano Ferrero por contener este tipo de aceite. Con información de RT,

