Aruba mantendrá cerrada frontera con Venezuela por tres meses

El gobierno de Aruba anunció este martes que el cierre de la frontera con Venezuela se mantendrá por tres meses más, en vista de que el primer anuncio -formulado el 10 de mayo- está por caducar.

“Debido a que el primer anuncio está por caducar, el gobierno de Aruba decidió prolongar el cierre de la frontera por tres lunas más. En vista de lo que está pasando en Venezuela, debemos evaluarla situación para después tomar una nueva decisión”, informó Evelyn Wever-Croes, primera ministra de Aruba.

Señaló que la ampliación de esa medida está justificada en la ley y fue discutida con los miembros de gabinete. Añadió que la situación del país es complicada.

