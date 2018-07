BRASIL ELIMINÓ A MÉXICO 2-0 DE LA COPA RUSIA 2018

La inclusión del veterano Rafa Márquez, que en teoría jugaría por delante de la defensa de cuatro, en lugar de Miguel Layún, es la principal novedad de la selección de México que se enfrenta en Samara a Brasil, equipo en el que, tal y como se anunció durante la víspera Filipe Luis ocupa el lateral izquierdo en detrimento de Marcelo, tocado.

Márquez, de 39 años, disputa en Rusia su quinto Mundial, algo que con anterioridad sólo habían hecho su compatriota el portero Antonio Carbajal, el alemán Lothar Matthäus y otro guardameta, el italiano “Gigi” Buffon.

El atlético Filipe Luis sustituye en el lado izquierdo de la defensa “canarinha”, por precaución, al madridista Marcelo, que se tuvo que retirar del último partido, ante Serbia (2-0) con un espasmo en la columna.

Las alineaciones del partido de octavos de final que se disputa en Samara son las siguientes:

Brasil: Allison; Fagner, Miranda, Thiago Silva, Filipe Luis; Casemiro; Willian, Paulinho, Coutinho; Gabriel Jesús y Neymar Jr.

Seleccionador: Tite.

México: Ochoa; Edson Alvarez, Ayala, Salcedo, Gallardo; Márquez; Guardado, Herrera; Vela, Lozano; y ‘Chicharito’ Hernández.

Seleccionador: Juan Carlos Osorio.

