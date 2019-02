CENDAS: Canasta Básica Familiar se montó en Bs.S 1.400.000 en Enero 2019

Caracas.- El Cendas-FVM informó que el precio de la Canasta Básica Familiar (CBF) de enero de 2019 fue de 1.396.507,23 bolívares soberanos (Bs.S), lo que significa un incremento de 200,4% con respecto al mes de diciembre, cuando se ubicó en Bs.S 931.555,82.

En ese sentido, se necesitan 46.550,24 bolívares soberanos diarios para cubrir su costo, lo que equivale a 2,6 salarios mínimos diarios y 77,6 salarios mínimos mensuales.

La variación anualizada para el período enero 2019 – enero 2018 es de 394.482,7%, según una nota de prensa del Cendas-FVM.

Todos los rubros subieron de precio

En primer lugar, los artículos de higiene personal y limpieza del hogar subieron de Bs.S 47.776,49 a 231.233,22, un 384,0%.

Salud aumentó un 307,1%, de Bs.S 12.003,31 a 48.866,65. El alquiler de vivienda aumentó 262,5%, de Bs.S 8.000,00 a 29 mil.

Los alimentos subieron Bs.S 599.383,31, es decir, pasaron de Bs.S 307.905,97 a 907.289,28, lo que representa un alza de 194,7%.

El rubro de vestido y calzado aumentó Bs.S 34.502,78, al pasar de Bs.S 26.061,07 a Bs.S 60.563,85, como promedio mensual, lo que refleja un aumento de 132,4%.

El rubro de educación subió 94,3%, de 51.335,19 a 99.764,85 bolívares soberanos.

El rubro de servicios públicos básicos subió de 11.869,38 a 19.789,38 bolívares soberanos (66,7%), debido al aumento de la tarifa del transporte interurbano en 100,00%, de 150,00 a 300 bolívares en las líneas de transporte de Charallave–Yare.

Un almuerzo cuesta Bs.S. 6.800 en promedio

El costo promedio de un almuerzo para un trabajador es de Bs.S. 6.800. El monto del bono de alimentación es de Bs.S. 1.800,00 mensual.

