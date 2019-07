Cipriani planea construir un casino resort de $ 450 millones en Uruguay con salón dedicado a las ruletas

El grupo Cipriani anunció su plan de invertir una cantidad de $450 millones en la demolición del antiguo Hotel San Rafael, ubicado en Punta del Este, Uruguay; y construir un casino resort donde solía estar el histórico hotel. La empresa italiana planea agregar al nuevo Cipriani Ocean Resort and Club Residences más suites al hotel, residencias de lujo, restaurantes, centros comerciales, y lo que no podía faltar, salones de todo tipo de ruletas y juegos de casinos, como comunica ruletaamericana.net.

Esta propiedad enfocada en las ruletas americanas y los juegos de azar ha recibió la aprobación de parte del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez. En cuestión de semanas se llevará a cabo el proceso de venta pública para una licencia de casino en donde el mejor postor se llevara dicha autorización para emplear juegos de ruletas en Uruguay.

Según informes, el Grupo Cipriani tendrá una leve ventaja competitiva en la competencia por una licitación de casino.

El Director General del Grupo Cipriani habló durante una entrevista al portal www.ruletaeuropea.org, y reveló que “el 90% de los habitantes están de acuerdos con nuestro plan de implementar un casino con ruletas electrónicas, tragaperras, mesas de póker y demás juegos de azar en la ciudad”. También agregó: “Este proyecto es muy importante para Punta del Este y para el país en el ámbito del turismo. Además este conjunto generará miles de puestos de trabajo para los habitantes. Este plan fue aprobado en la Intendencia de Maldonado por una mayoría inédita”.

Conjuntamente señaló que los que están en desacuerdo con este gigantesco proyecto son muy pocos”. Del mismo modo aseguró que esa planificación tiene “un apoyo incondicional por parte de la política uruguaya. Desde la intendencia de Maldonado hasta el gobierno nacional. Como grupo y en lo personal hemos tenido un apoyo sinigual, superando mis expectativas”.

Para este ambicioso proyecto, el Grupo Cirpiani ha contratado a uno de los mejores arquitectos uruguayos, Rafael Viñoly. Según un anuncio de la compañía, el plan incluye “un salón completo de juegos de ruletas y la reconstrucción del icónico Hotel San Rafael, que alguna vez fue uno de los destinos preferido por celebridades y políticos uruguayos, además de la opción para muchos sudamericanos y comensales internacionales”.

El proyecto contará con la construcción de tres modernas torres, un salón de convenciones y eventos, un centro comercial, un spa y residencias, agregando también el gran casino.

