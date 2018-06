Colombia le gana 1-0 a Senegal y asegura su puesto en Octavos

La selección de Colombia saldrá con su teórico once titular, en el que recupera al sancionado Carlos Sánchez, contra Senegal, en el tercer y último partido del grupo H del Mundial de fútbol de Rusia 2018, que se disputa este jueves en el Samara Arena.

Colombia debe ganar para pasar ronda o empatar y esperar a que Polonia derrote a Japón en el otro partido del grupo.

Las alineaciones oficiales son las siguientes:

Senegal: Khadim Ndiaye; Gassana, Koulibaly, Sané, Sabaly; Kouyate, Gana; Ismaila, Mané, Keita Balde y Niang.

Seleccionador: Aliou Cissé.

Colombia: Ospina; Arias, Davinson Sánchez, Mina, Mojica; Carlos Sánchez, Uribe; Cuadrado, Quintero, James Rodríguez; y Falcao.

Seleccionador: José Pékerman.

