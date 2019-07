Comunicado de FRIGILUX y CYBERLUX sobre los canales de comercialización de sus productos

Luego de ser informados de que existe una cuenta de Instagram, en la cual se promueve la venta virtual de nuestros electrodomésticos a través de transferencias bancarias dentro y fuera del país, deseamos aclarar que los nombres, colores, lemas y rasgos distintivos asociados a FRIGILUX Y CYBERLUX son marcas registradas de uso particular, en consecuencia, el uso no autorizado de las mismas representa un delito.

Los productos de ambas marcas son comercializados exclusivamente a través de nuestros distribuidores autorizados; la red de tiendas EPA a nivel nacional y demás tiendas físicas acreditadas; y en ningún caso mediante tiendas virtuales o a través de redes sociales, tales como cuentas en Instagram, Facebook, o cualquier otro mecanismo en línea.

Exhortamos a nuestros clientes a realizar las consultas que consideren necesarias sobre nuestros puntos de comercialización en nuestras cuentas oficiales @cyberluxdevenezuela y

@frigiluxvenezuela donde con gusto se brindará toda la información al respecto

Del mismo modo, instamos a denunciar cuentas de dudosa procedencia donde distribuyan o simulen comercializar productos FRIGILUX Y CYBERLUX

Agradecemos a las personas no atender a estos llamados y así evitar caer en este tipo de usurpaciones.

