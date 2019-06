EEUU: Le dan cadena perpetua al autor de ataque supremacista en Charlottesville

Un autoproclamado supremacista blanco que condujo su automóvil hacia una multitud de personas que protestaban contra un mitin de nacionalistas blancos en Virginia fue sentenciado a cadena perpetua el viernes bajo cargos de delitos motivados por el odio.

James Alex Fields Jr., oriundo de Maumee, Ohio, se declaró culpable en marzo del ataque ocurrido en 2017 que provocó la muerte de una persona y heridas a más de una veintena. A cambio, los fiscales abandonaron su solicitud de la pena de muerte. Los abogados del acusado habían pedido una sentencia que no fuera de cadena perpetua. El próximo mes será condenado en un caso por separado.

Antes de que el juez emitiera su sentencia, Fields _que estaba acompañado de uno de sus abogados_ caminó a un podio en la sala de tribunal y pronunció algunas palabras.

“Me disculpo por el daño y la pérdida que he causado”, dijo y agregó: “Todos los días pienso en cómo las cosas podrían haber sido diferentes y cómo me arrepiento de mis acciones. Lo lamento”.

El comentario de Fields se produjo luego de que más de una decena de sobrevivientes y testigos del ataque rindieron testimonios cargados de emociones sobre las heridas físicas y psicológicas que sufrieron como resultado de los eventos que ocurrieron ese día.

El mitin “Unite the Right” (Une a la Derecha), llevado a cabo el 12 de agosto de 2017, atrajo a cientos de nacionalistas blancos a Charlottesville para protestar contra los planes para retirar una estatua del general confederado Robert E. Lee.

El caso provocó tensiones raciales a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Fields fue acusado con 29 cargos de delitos de odio y uno de “interferencia violenta por motivos raciales”. Se declaró culpable de 29 de los cargos.

En un memorándum de la sentencia presentado en la corte la semana pasada, los abogados de Fields pidieron al juez de distrito Michael Urbanski que considerara una sentencia que no fuera de “cadena perpetua”.

“Ningún castigo impuesto a James (Fields) puede reparar el daño que causó a docenas de personas inocentes. Pero este tribunal debe encontrar que el castigo tiene límites”, escribieron los abogados.

Fields enfrenta otra sentencia en un tribunal estatal el 15 de julio. Un jurado ha recomendado que reciba una condena de cadena perpetua y 419 años adicionales.

EEUU: Le dan cadena perpetua al autor de ataque supremacista en Charlottesville was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos