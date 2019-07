El aumento de consumo de Azúcar a nivel mundial pone en riesgo la salud bucal

La caries dental y otras enfermedades bucales presentan una importante crisis mundial de salud pública con el azúcar como el principal culpable, según una serie sobre salud bucal publicada en la revista médica The Lancet el viernes.

La serie reunió a 13 expertos de 10 países diferentes para explorar por qué las enfermedades orales han persistido a nivel mundial durante las últimas tres décadas, a pesar de los avances científicos en este campo.

En la actualidad, las enfermedades bucales se encuentran entre las más comunes en el mundo y afectan a unos 3.5 billones de personas, aunque la salud global ha sido ignorada en gran medida por la comunidad sanitaria mundial, según los expertos.

El coautor, el profesor Marco A Peres, de la Universidad Griffith de Australia, se unió a sus colegas para pedir una atención dental global radicalmente mejorada, una mayor regulación de la industria azucarera y una mayor transparencia de los estudios científicos que pueden ser víctimas de conflictos de intereses.

«Creo que hay un problema de salud global con respecto a la enfermedad oral», dijo Peres a Xinhua.

«Es un gran desafío y reconocemos en los documentos que el enfoque tradicional para el manejo de la enfermedad dental probablemente falla».

Peres y sus colegas identifican tres determinantes principales, el azúcar, el tabaco y el alcohol, entre los cuales el azúcar es el mayor contribuyente al deterioro de la salud bucal en todo el mundo.

Si bien algunos países han adoptado un impuesto sobre los productos del azúcar con resultados prometedores, según Peres en otros países como Australia, grupos de interés poderosos ejercen su influencia para evitar la medida.

«Muchos grupos de salud pública, académicos y de consumidores apoyan un impuesto sobre el azúcar, pero el apoyo político es limitado y hay un fuerte cabildeo contra la implementación de un impuesto sobre el azúcar liderado por las compañías de bebidas azucaradas», dijo.

Los autores de la serie también sugieren que la salud oral esté menos alejada de la salud general, ya que rara vez se considera a la odontología como una parte principal de la política de atención médica, a pesar de su vínculo intrínseco con la salud y el bienestar.

«Existe una clara necesidad de una mayor accesibilidad e integración de los servicios dentales en los sistemas de salud, especialmente en la atención primaria, y para que la salud oral tenga una mayor importancia en los compromisos de cobertura de salud universal», dijo el Dr. Jocalyn Clark, editor ejecutivo de The Lancet.

«Todas las personas que se preocupan por la salud global deben abogar por terminar con el abandono de la salud oral».

