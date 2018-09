Ender Arenas @RojasYArenas: La Tentación del Suicidio

Primero fue Rojas y luego mi hija Ana Victoria quienes me leen una nota publicada en Instagram, cuyo autor es un profesor jubilado, quien después de confesarse deprimido por la situación de miseria, desamparo y tristeza en la que se encuentra, nos dice que por su cabeza ha empezado a rondar la idea del suicidio.

Ojala que este profesor no, y nunca, decida consumar un final tan trágico de su vida. Ese tuit es de terror.

Porque se puede un hombre (o una mujer) quitar la vida. No sé. Podemos enumerar un montón de razones: la soledad, la depresión, la muerte de un ser querido, el abandono de una mujer que se ha ido con otro o peor, se ha ido sola, solo por cansancio y hartazgo (lo mismo es válido para la mujer), por deudas, por el anonimato y hasta por tedio, en fin, al mismo tiempo, Ud. puede añadir las mil razones y una que se les ocurra. Incluso algunas pudieran presentar ese trágico final con una belleza trivial y trágica (las hay, pudieran leer el trabajo de Ricardo Piglia sobre la muerte de Cesar Pavese, el novelista y poeta italiano, probablemente el mejor de la literatura italiana contemporánea)

Pero, les digo, ese tuit de este hombre que se confiesa estar en una situación tal de desamparo y de miseria que la idea del suicidio ronda por su cabeza, me parece la expresión material de una crisis que ya se hizo sistémica, que no solo se expresa en las evidencias fácticas de la hiperinflación, de la escasez, de los malos hospitales y de los terribles servicios públicos. La crisis ha colonizado “el mundo de vida” del venezolano y allí la crisis entra en otro terreno.

Por supuesto este profesor jubilado que tiene la tentación del suicidio experimenta una crisis que para la nomenclatura chavista y sus afectos no existe y no existe porque en realidad no la sufren, no la viven. A los venezolanos del pasado reciente, digamos a finales de los 70, nos pasaba exactamente igual, la crisis era un tema de los especialistas. Para el venezolano común no era un tema de debate público y si lo era a él no parecía afectarlo. Se hicieron famosos, una suerte de chiste, los venezolano que viajaban a Miami y le pedían el precio de cualquier cosa (incluso las más innecesarias) a cualquier dependiente de cualquier tienda y cuando este lo revelaba, el venezolano o los venezolanos, de aquellos lejanos días, gozones y pantalleros replicaban: ta`barato dame dos. De esta manera de ser una raza de seres libertadores nos convertimos en la tribu “Tabarato” que recorría con sus cheques de viajero, tarjetas.

Y es que de verdad, la crisis solo existe cuando se hace subjetiva, cuando se sufre. Mientras no se vive, mientras no se sufre, la crisis no tiene existencia, aun cuando el mundo conocido este en peligro de sucumbir. Maduro no la sufre, Jorge Rodríguez no la vive y Diosdado Cabello se la goza amenazando aquellos que gritan por que tienen hambre, para ellos la crisis (humanitaria) no existe, solo es producto de la campaña mediática del imperio y de la derecha lacaya, precisamente, porque ellos se han gozado las mieles y los privilegios que brinda el poder durante 20 años.

Cosa distinta ocurre con la mayoría de los venezolanos que se encuentran en la misma situación la descrita por este hombre.

Ahora, es justo decirlo aquí, dada nuestra naturaleza y cierto acomodo que nos ha caracterizado en los últimos tiempos, no creo que los venezolanos opten por una medida tan drástica y dramática (aunque con Chávez el dramatismo se consolidó como una manera de ser venezolano) como el suicidio, pero, que esta terrible idea comience acariciar la sensibilidad de algunos que se preguntan, sin repuesta, si es posible salir de esta situación pudiera ser terrorífica y sería la guinda que nos falta: “El suicidio la enfermedad venezolana del siglo XXI”.

