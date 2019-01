Foro Penal: Desde el 21 de enero han sido detenidas 850 personas en protestas, VIDEO

Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, ofreció este lunes un balance de los detenidos durante las protestas contra Nicolás Maduro desde el 21 hasta el 27 de enero.

“Desde el 21 de enero hasta hoy 850 personas han sido detenidas, en su mayoría estas personas viven en zonas populares”, indicó en rueda de prensa.

Detalló que existen 77 menores de edad, con edades comprendidas entre 13 y 14 años, que han sido detenidos arbitrariamente y se encuentran bajo custodia policial.

“Hay 976 nuevos presos políticos; 696 personas fueron detenidas el 23 de enero, 77 adolescentes y 100 mujeres entre esos 850 detenidos”, resaltó.

Por su parte, Rafael Uzcátegui, director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), informó que alrededor de 35 personas fueron asesinadas por funcionarios policiales en las protestas antigubernamentales.

“Tenemos varias denuncias donde se omite la participación del FAES. Los familiares están siendo obligados a aceptar esta medida porque sino los amenazan con no entregar los cuerpos”, detalló.

Gonzalo Himiob, parte de la directiva de Foro Penal, explicó que entre los cargos que se le imputan a los detenidos desde el 21 de enero está “agavillamiento, terrorismo y daño a la propiedad”.

“La mayoría de las detenciones se han producido después de las manifestaciones, incluso a personas que no estaban involucradas. Se han producido allanamientos a las viviendas”, destacó.

Melanio Escobar, director de Redes Ayuda, exigió el cese del amedrantamiento contra los medios de comunicación por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

#EnVivo Alfredo Romero, Dir. @ForoPenal: "Desde el 21 de enero hasta hoy 850 personas han sido detenidas, en su mayoría estas personas viven en zonas populares". #28Ene ¡Conéctate ya! https://t.co/9AKoBnPWvt pic.twitter.com/Et95nLV6Tu — VPItv (@VPITV) January 28, 2019

#EnVivo Rafél Uzcátegui, Dir. de @_Provea, indicó que al menos 35 personas resultaron asesinadas por funcionarios policiales durante las protestas contra Nicolás Maduro en los últimos días. #28Ene ¡Conéctate ya! https://t.co/9AKoBnPWvt pic.twitter.com/z1h5WSpNc5 — VPItv (@VPITV) January 28, 2019

Foro Penal: Desde el 21 de enero han sido detenidas 850 personas en protestas, VIDEO was last modified: by

Loading...

Foro Penal: Desde el 21 de enero han sido detenidas 850 personas en protestas, VIDEO

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):