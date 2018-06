Francia y Dinamarca pasan a octavos de final empatados a cero. Francia y Dinamarca han convertido el partido que les enfrentaba para decidir el primer y segundo puesto del grupo. Desde el inicio del encuentro, ambos combinados demostraron que no querían jugar la pelota. Quedar segundo era mucho más atractivo de cara a tener mejores enfrentamientos en la fase eliminatoria y ni Francia ni Dinamarca hicieron por marcar. Con este resultado la selección francesa pasa como primera de grupo y los daneses lo hacen como segundo.

El partido arrancaba con mucha más intensidad por parte de Dinamarca. La selección danesa llevaba la posesión de la pelota y además, era el equipo que más se acercaba al área rival. Los galos, parecían dar por válido el empate. El once inicial de Francia invitaba a pensar que Deschamps estaba ya pensando en el partido de octavos de final.

