GLOSARIO DE TÉRMINOS de Educación y Seguridad vial, Letra A

Abstemio: Que no consume bebidas alcohólicas.

Accidente: Cadena de eventos y circunstancias que llevan a la ocurrencia de una lesión o un daño no intelectual (excluye lesiones y daños intencionales y aquellos eventos que no originan lesiones ni daños).

Accidente con daños materiales: Es aquel donde solo se producen daños a la propiedad pública o privada (vehículos, postes, construcciones, fachadas de viviendas, etc.), sin que resulten del hecho personas lesionadas o fallecidas.

Accidente con fuga: Es aquel donde uno de los conductores involucrados en el accidente, se ausenta del sitio del suceso.

Accidente con lesionados: Es aquel donde una o más personas resultan lesionadas a consecuencia del accidente, pudiendo presentar tres tipo de lesiones: leves, graves, gravísima Es todo aquel en que no resultan personas fallecidas, pero si una o varias personas heridas.

Accidentes con personas fallecidas: Es aquel donde una o varias personas fallecen a consecuencia de un accidente de tránsito.

Accidente de tránsito: 1.Genéricamente, se considera como un suceso fortuito o eventual que alter el orden de las cosas y que involuntariamente origina daños en las personas u objetos. Debemos diferenciar netamente dicho concepto del suceso que se ocasiona de modo intencional por el sujeto actuante. Si un(a) conductor(a) atropella al peatón con la intención de producir la muerte, no podemos considerar dicha acción como un accidente, sino como un delito. 2. Es la ruptura del equilibrio del binomio hombre/maquina sobre la vía. 3. Colisión en la que participan al menos un vehículo en movimiento por un camino público o privado y que puede dejar al menos una persona herida o muerta y/o producir daños materiales. 4. Es el hecho involuntario o eventualmente intencional ocurrido en las vías terrestres utilizadas por los usuarios, con la participación de las personas y vehículos, derivándose tal hecho del rompimiento del equilibrio existente entre dichos usuarios, como los instrumentos de circulación y el ambiente, generando daños en las personas y a las cosas con consecuencias jurídicas determinadas 5. Es un suceso ocasionado por, o que haya intervenido, un vehículo en la vía pública o privada, con acceso al público, destinada al tránsito de vehículos, personas y/o animales que como consecuencias de su circulación, o que por violación de un precepto legal o reglamentario de transito, causa daños a personas, para efectos de riesgo y salud. No se califica como accidente de tránsito cuando el vehículo no está en moviente. 6. Accidente de tránsito es también todo hecho que ocurre en la vía, donde interviene por lo menos un vehículo en momento y que como resultado produce la muerte, lesiones de personas y/o daños materiales.

Los accidentes de tránsito pueden ser causados por:

Los usuarios de la vía, ya sea el peatón, el conductor o el pasajero.

La deficiencia técnica, fundamentalmente en los sistemas de seguridad activa y pasiva de los vehículos.

La obstrucción, señalización, mal estado e incorrecto uso de las vías y sus componentes, además de los animales sueltos en las vías.

Clasificación de accidentes de tránsito:

Según su gravedad: con daños materiales, con personas lesionadas, con personas fallecidas y mixto (cuando del accidenten resultan daños materiales y personas lesionadas o fallecida).

Según su condición: choque o colisión

Según su modalidad: atropello, arrollamiento, estrellamiento, caída de ocupante, expelimento, embarracamiento, vuelco, incendio, encunetamiento, otro.

Accidente evitable: Es un accidente en el cual el conductor no hizo todo lo razonablemente posible para evitarlo.

Accidente mortal: Es todo aquel en que una o varias personas resultan muertas.

Accidente vial: Hecho en el cual se involucra el factor humano, el vehículo y la vía dentro de su ambiente determinado, para producir una colisión o choque que trae como consecuencia daños materiales, lesionados(as) y muertas.

Accidentología vial: Comprende la unión de los vocablos: accidente, derivado del latín ad-cado (ad: a, al, hacia y caeré, caer, caída), y logia, derivado del griego logos: discurso, estudio, tratado. Se define como la disciplina que estudia las causas y efectos de los accidentes de tránsito terrestre; realiza su investigación forense y propone las medidas adecuadas para atenuarlos.

Acerca: 1. Área o parte de una destinada exclusivamente al uso de los peatones.

2. Superficie adyacente a la calzada y paralela a esta, destinada al tránsito de peatones.

Acotación: Es el proceso de anotar, con líneas, cifras, signo y símbolos, las medidas de un objeto sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos establecidos mediante normas ampliamente aceptadas.

Adelantamiento: Maniobra de pasar un vehículo a otro que le antecede y que circule por la misma vía o por el mismo canal de tránsito.

Es una de la maniobra más peligrosa en la conducción de vehículos. Se debe realizar con gran cuidado, porque una falla puede causar una colisión o choque frontal. Generalmente de fatales consecuencias.

Maniobra de adelantamiento. Para realizar adecuadamente la maniobra de adelantamiento se debe:

Observar que no existe prohibió para hacerlo.

Conservar la distancia correcta de seguimiento; ver hacia adelante, mirara hacia atrás, avisar por medio de señales que se va a realizar la maniobra y prepararse para iniciarla.

Desplazarse hacia el canal izquierdo; acelerar, revisar que se va a efectuar la maniobra y efectuarla.

Para completar la maniobra, debe desplazarse a la derecha y conservar la velocidad correcta.

Administración de la infraestructura física: Proceso de gerencia en control para el cabal funcionamiento de la infraestructura física, incluyendo el mantenimiento, las reparaciones y cualquier otra función relacionada con el estado físico del terminal.

Administración del servicio del terminal de pasajero: Proceso de gerencia y control para proveer adecuadamente a los usuarios y visitantes de los servicios requeridos para el cabal desenvolvimiento del terminal de pasajeros.

Administración del transporte terrestre público: Proceso de gerencia y control de la movilización y funciones de mantenimiento de las unidades de transporte terrestre público de personas que operan desde el terminal.

Agudeza mental: Es tener conciencia sobre las condiciones físicas y mentales que podrían influir sobre el manejo. Es prestar un 100% de atención. Es permanecer a las situaciones del tránsito, examinando los espejos retrovisores interiores y exteriores, aproximadamente cada cinco segundos.

Airbag: Dispositivo de seguridad pasiva del vehículo contentivo de una bolsa de aire, que al impactar el vehículo se infla frente al conductor o acompañante delantero para evitar lesiones en su cuerpo.

Alarma: Aviso o señal que se da para que se sigan las instrucciones especificas debido a la presencia real o inminente de un evento peligroso.

Alcantarilla: Es un espacio abierto, cubierto con una rejilla, situado en la parte que corresponde a la calzada de la vía para que corran las aguas lluvia y no obstruyan la circulación de peatones y vehículos.

Alcohol como sustancia psicoactiva: El hecho de contar con una amplia aceptación social no cambia en nada el hecho de que afecta poderosamente el sistema nervioso central y muchos otros órganos.

Por su consumo excesivo mucha gente ha muerto y otras han resultado heridas y enviadas a los hospitales. El abuso crónico de alcohol puede producir diferentes formas de psicosis graves (trastornos de pensamientos, alucinaciones, delirios) muerte por cirrosis y un daño hepático irreversible.

Alcoholemia: Es la concentración de alcohol en la sangre. 1. La cantidad de alcohol en el torrente sanguíneo es medida en gramos por decilitros (g/dl). El límite legal de alcoholemia es el máximo de alcohol en la sangre que la legislación vigente permite al conductor de un vehículo. En algunos países, la legislación establece un equivalente del contenido alcohólico en el aliento, para facilitar la detección de conductores alcoholizados.

2. examen o prueba para detectar si hay presencia de alcohol en la sangre de una persona, indicando su porcentaje.

Alcoholemia del conductor: El alcohol incluso en bajas dosis, influye negativamente en la aptitud para la conducción, y por ello gran parte de los accidentes de tránsito tienen su verdadero origen en la intoxicación etílica, aunque la causa inmediata haya sido una determinada infracción. El ideal, desde el punto de vista de la seguridad es la abstinencia.

Las consecuencias que se indican son validas para la media, ya que a escala individual pueden interferir la edad, el sexo, la complexión, entre otros factores. Grados de alcohol en la sangre por cada 1000 cm ³: Hasta 0,3 grados no suelen aparecer problemas.

Entre 0,3 y 0,5 se producen ya perturbaciones significativas (por ejemplo falsa estimación de distancia y cierta confusión de imágenes), con lo que la posibilidad de ocasionar un accidente mortal se duplica.

Entre 0,5 y 0,8 el conductor empieza a estar eufórico, aunque no lo exteriorice; se observa ciertos desordenes en las reacciones motrices y sobre todo un considerable alargamiento del tiempo de reacción.

Las posibilites de tener un accidente mortal se han multiplicado, al menos por

cinco.

Entre 0,8 y 1,5 la embriaguez es profunda, aunque todavía con capacidad física de conducir; las posibilidades de originar un accidente son por lo tanto máximas.

A partir de 3 se carece de la capacidad de conducir un vehículo.

Alcoholímetro: Instrumento que mide el contenido alcohólico mediante el aliento exhalado por una persona.

Alerta: estado declarado con el fin de tomar precauciones especificas, debido a la probable y cercana ocurrencia de suceso o evento destructivo.

Alineación: en relación con los faros es la regulación de los haces de luz.

Cuando se refiere a las ruedas del vehículo, es la posición de una con respecto a la otra del mismo eje en cuanto a su plano de caída y convergencia.

Alineación vertical: forma que describe la calzada en el plano vertical.

Altura libre: distancia vertical entre la calzada y un obstáculo superior que limita la altura máxima para el tránsito de vehículos.

Ambiente: es el conjunto, en un momento dado, de los agentes físicos, químicos, biológicos y de factores sociales, susceptibles de causar un efecto directo o indirecto, inmediato o a plazos, sobre los seres vivientes y las actividades humanas.

Amenaza: Factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por el ser humano, que puede manifestarse en un lugar especifico, con una intensidad y duración determinada.

Amortiguadores de impacto: Son dispositivos que absorben energía, adosables a las barreras de seguridad y a otros objetos rígidos a los costados de las vías, para brindar protección contra los impactos.

Amortiguadores de impacto a los costados de las vías: Objetos colapsables dispuestos a los lados de las vías, o bien “almohadillas” capaces de absorber la energía cinética de los choques contra barreras y vallados, que tienen por finalidad reducir la gravedad de traumatismos por impactos.

Amperímetro: Instrumento para medir la intensidad de la corriente eléctrica.

Anclajes del cinturón de seguridad: Puntos del vehículo a los que se sujetan los cinturones de seguridad.

Andén: Es el lugar o acera a lo largo del patio del terminal destinado al estacionamiento de unidades de transporte terrestre para recoger o dejar pasajeros.

Ángulo ciego: A pesar de una buena disposición de los espejos retrovisores, siempre quedan en ambos lados del vehículo un espacio sin visibilidad. Este se denomina ángulo ciego porque no se observan personas o vehículos que circulan detrás a escasos metros de distancia.

Ángulo muerto: Es una zona que está detrás de ambos lados del vehículo, cuyo conductor no puede ver mediante el uso de los espejos retrovisores.

Aplicaciones vehiculares inteligentes: Tecnologías que comprenden sistemas de comunicación, sistemas de información sobre itinerarios y circulación, sistemas de control autónomo del vehículo y bolsas auto inflables inteligentes.

Aprendiz: Persona que recibe de un instructor lecciones practicas para la conducción de vehículos.

Arcén: Espacio comprendido entre la cuneta y la calzada de una carretera.

Área de impacto: Área dentro de la calzada donde se encuentran los indicios: partículas de micas, vidrios, barro y cualquier otro tipo de elementos que se desprendan de los objetos en conflicto, producto del accidente de tránsito.

Áreas de servicio: Son aéreas Colindantes con las carreteras diseñadas exclusivamente para albergar las instalaciones y servicios destinados a las coberturas de las necesidades de circulación.

Arrollamiento: Encuentro violento de un vehículo en movimiento contra uno o más peatones.

Es cuando un vehículo impacta a una persona, ocasionándole daños físicos.

Es aquel accidente que se da posterior al atropello, cuando el vehículo, cuando el vehículo entra en contacto directo con el cuerpo de la persona.

Tipos de arrollamiento:

Compresión: es el hecho de pasar al menos una rueda sobre el cuerpo del peatón. Volteo: es el encuentro entre un vehículo y un peatón; a consecuencia del impacto, el cuerpo de la victima cae sobre el capo y el parabrisas del vehículo, siendo proyectado sobre el techo o a uno de los lados.

Arteria vial: Vía de una sistema vial urbano con prelación de circulación de transito sobre la demás vías; con excepción de la vía férrea y de las autopistas.

Asunción de riegos: comportamiento de los conductores asociado con una disminución voluntaria de un margen de seguridad.

Atención a víctima: para actuar adecuadamente en la atención a víctimas de un accidente, es necesario considerar estos elementos:

Emergencia. Es la situación que surge de manera inesperada y que implica,

en mayor o menor grado, riesgo material y humano, y peligrosa para la seguridad de las personas.

Desastre. Alteración intensa en las personas, los bienes, los servicios y el

ambiente, causado por un suceso natural o generado por el ser humano, que excede la capacidad de respuestas de la comunidad afectada.

Vulnerabilidad. Debilidad propia de un sujeto, objeto o sistema, que lo

expone a un riesgo.

Riesgo. Posibilidad de que se agraven las consecuencias de un accidente o de que ocurra un nuevo evento o situación perjudicial.

Amenaza. Riesgo de que ocurra u suceso de origen natural o generado por el ser humano, que puede manifestarse en un lugar especifico, con una intensidad y duración determinadas.

Mitigación. Conjunto de acciones y medidas que minimizan la influencia de factores de riesgo.

Atención prehospitalaria: La realización de actos encaminados a proteger la vida de las personas, lo cual incluye la atención y estabilización del paciente en el lugar de ocurrencia de la emergencia hasta su llegada al centro de asistencia médica.

Atmósfera: Es la envoltura gaseosa de nuestro planeta, cuyo aire no es un elemento simple. El aire está compuesto por el 78% de nitrógeno; 2% de oxigeno y el 1% de otros compuestos. Como el argón, el dióxido de carbono y el ozono. Ademad, contiene en suspensión una variedad de sólidos y líquidos, en partículas muy finas, desde iones hasta material radiactivo.

Atropello: Es aquel accidente donde un peatón es inicialmente objeto de impacto por un vehículo. Para efectos de este accidente, se considera que el peatón esta desvinculad del vehículo que lo trasportaba, o bien se construye en un transeúnte no vinculado al vehículo que lo impacta.

Tipos de atropello:

Impacto: el vehículo golpea o alcanza al peatón.

Caída: es la pérdida del equilibrio del peatón a raíz del impacto, entendiéndose que el peatón pierde la estabilidad y toma contacto con el suelo.

Acercamiento: es la aproximación del vehículo hasta tener contacto con el cuerpo del peatón caído.

Auditorias de seguridad: Verificaciones practicadas en distintas etapas de la ejecución de un proyecto vial, para asegurar que su trazado y funcionamiento cumpla con los principios de seguridad, y para determinar si se requieren modificaciones de diseño ulteriores para prevenir accidentes.

Aumento de cupo: Autorización otorgada por la autoridad competente o una operadora del servicio de transporte publico de personas para aumentarla cantidad de vehículo a ser destinados al referido servicio, los cuales podrán ser de su propiedad o afiliados.

Autobús: Es aquel vehículo con capacidad mayor de 32 puestos, cuya distancia mínima entre ejes es de cinco(5) metros. Diseñado para el transporte el pasajero.

Autobús de uso público: Son aquellas unidades vehiculares destinas al servicio público de pasajeros.

Autocuidado y autoprotección: Habilidad que permite a las personas desarrollar acciones regulares, consistentes, controladas, efectivas, con un propósito específico, que les permita hacerse responsables de su propia vida, su propio potencial de salud, la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades, autorregulando su conducta a través de un proceso gradual de desarrollo de sus capacidades y habilidades creativas, reflexivas y críticas.

Automóvil: Es un vehículo que marcha con un medio de propulsión propio e independiente. Son automóviles todos aquellos vehículos destinados al transporte de personas y cuya capacidad no es mayor de nueve puestos.

Los automóviles se clasifican de la siguiente manera:

a. De pasajeros, sin fines de lucro: vehículos con capacidad no mayor de nueve puestos, destinados al uso privado de su dueño; incluye todo vehículo conducido por una persona que lo alquila para darle un uso privado. b. Con fines de lucro: vehículos con capacidad no mayor de nueve puestos, destinados al transporte de pasajeros mediante el pago de una cantidad de dinero por el servicio prestado. Los automóviles de pasajeros con fines de lucro pueden ser de alquiler, como los libres y taxis, y automóviles por puesto.

Autopista: 1. Vía específicamente diseñada para altas velocidades de operación, con los sentidos de flujo o circulación aislados por medio de un separador central, sin intersecciones de nivel y con control total de accesos. 2. Vía interurbana que por sus características está concebida y destinada exclusivamente a la circulación de vehículos automóviles (se exceptúa el tránsito de peatones, ciclistas, animales y vehículos arrastrados por éstos); su nota diferencial esencial es que tiene más de un canal para cada sentido de circulación y los dos sentidos están correctamente separados.

Avenida: Es la vía de tránsito automotor de mayor importancia urbana. Usualmente tiene por lo menos cuatro canales de circulación, e intersecciones a nivel; da acceso o terrenos y edificaciones laterales y tiene facilidades peatonales.

fuente. INTT Venezuela

