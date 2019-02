John Bolton: Una y otra vez, Maduro ha demostrado que nunca negociará de buena fe

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró este viernes que las negociaciones de Nicolás Maduro no son de “buena fe”.

El consejero de Seguridad Nacional de EE UU señaló que la única intención de Maduro es demorarse más tiempo en abandonar el poder.

Bolton recordó que hoy se cumple el primer aniversario del diálogo realizado en República Dominicana entre el gobierno de Maduro y miembros de la oposición.

“Asesor John Bolton: No hay negociaciones de buena fe con Maduro y sus secuaces. Una y otra vez, Maduro ha demostrado que nunca negociará de buena fe, y su única intención es demorarse más tiempo. Hoy es el primer aniversario del fracaso del diálogo en República Dominicana”, indicó Bolton en Twitter.

