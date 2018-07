Justicia de Ecuador ordena detener a Rafael Correa quién huyó a Bélgica

El prófugo huyó a Bélgica país que no tiene tratado de extradición con Ecuador. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador aceptó hoy la petición de la Fiscalía General de solicitar a la Interpol el arresto y extradición del expresidente Rafael Correa, después de que éste desoyera la medida cautelar de presentarse en Quito este lunes

La Fiscalía de Ecuador había solicitado este martes que se dictara la prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, vinculado en un caso que investiga el intento de secuestro en Colombia en 2012 del exlegislador ecuatoriano Fernando Balda.

Correa, que reside en Bélgica desde hace un año, debió acudir el lunes a la CNJ en Quito, pero por su cuenta se presentó en el Consulado de Ecuador en Bélgica, como presunto cumplimiento de la medida cautelar que le había sido impuesta tras su vinculación penal al caso el pasado 18 de junio.

El expresidente, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, ya había comparecido anteriormente desde el Consulado en Bélgica mediante vidoconferencia en una vista voluntaria en la fase de investigación del caso.

Correa rechaza cualquier participación, asegura que no existen pruebas sobre su presunta implicación personal en los hechos, y denuncia que es objeto de una persecución política y mediática.

