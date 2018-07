Lebron James se muda de Cleveland a Los Ángeles al firmar por cuatro años con los Lakers a cambio de 154 millones de dólares.

El cuatro veces JMV de la NBA, que se fue a la agencia libre, jugó las últimas cuatro temporadas con los Cavaliers de Cleveland. Guió a los Cavs a las últimas cuatro finales de la NBA y a su primer título en la temporada 2015-16.

“El Rey” vestirá su tercera camiseta en el mejor baloncesto del Mundo tras su paso por Cleveland (2003-2010 y 2014-2018) y los Miami Heat (2010-2014). James, de 33 años, sera la primera temporada que jugará en el Oeste tras 15 años en la NBA.

Así, LeBron se suma a la segunda franquicia más ganadora de la NBA, con 16 títulos, detrás de Boston Celtics, que busca volver a pelear por el anillo (el último lo obtuvo en 2010). Con la casaca de los Lakers supieron brillar desde Magic Johnson hasta Kobe Bryant, el último gran jugador franquicia.

Millonario contrato

El contrato del catorce veces NBA All Star y dos veces medallista, será por un total de $154, y se desglosaría de la siguiente manera; el primer año ganará $ 35.65M, cobraría en los siguientes dos campañas $ 37.43M y $ 39.21M y culminaría su último año con $ 41M.

James registró una sensacional campaña 2017-18 en la que promedió 27,5 puntos, 9,1 asistencias y 8,6 rebotes con 54,2 % de tiros desde el campo, incluyendo 36,7 % tiros de tres, en lo que es una marca máxima de liga de 36,9 minutos por juego.

La nueva casa del “King” LeBron será el Staples Center. Un jugador que podría encontrarse con James es Kawhi Leonard, quien ya le habría manifestado a San Antonio Spurs sus ganas de mudarse a Los Angeles para jugar con LeBron.

Lebron James se muda a Los Ángeles al firmar por cuatro años con los Lakers was last modified: by

Loading...

Lebron James se muda a Los Ángeles al firmar por cuatro años con los Lakers

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):