Maduro ratificó a Padrino López como ministro de Defensa

El presidente Nicolás Maduro ratificó a Vladimir Padrino López como su ministro de Defensa y cambió a los responsables de la Armada y de la Aviación como parte de sus planes para “seguir fortaleciendo el liderazgo militar colectivo”.

En un acto de graduación conjunta de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el jefe de Estado venezolano ratificó también al almirante en jefe Remigio Ceballos al frente del Comando Estratégico Operacional de la FANB, así como a José Ornella Ferreira en la Comandancia Estratégica Operacional.

También fue ratificado Jesús Suárez Chourio como responsable del Ejército, el mayor general Carlos Augusto Leal Tellerías en la Milicia y Richard López como jefe de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El mandatario venezolano, que alabó y agradeció la labor de cada uno de los comandantes, nombró como nuevo jefe de la Armada Bolivariana a Giuseppe Alessandrello, un cargo que hasta hoy desempeñó Edglis Herrera Balza, quién, según dijo Maduro, irá a “nuevas funciones”.

Mientras que el mayor general Pedro Alberto Juliac será el nuevo responsable de la Aviación, en sustitución de Iván Hidalgo Terán quien fue nombrado “inspector general de la FANB”.

Maduro, tras un acto de más de tres horas, también hizo cambios en las 8 regiones de las llamadas “Regiones de Defensa Integral (REDI)” y solo ratificó al de la región capital y de Guayana. Las jefaturas de las REDI quedaron de la siguiente manera:

Jefe de la Redi Capital: Alexis Rodríguez Cabello; Jefe de la Redi Central: Domingo Hernández Lárez; Jefe de la Redi Los Llanos: Víctor Augusto Palacios García; Jefe de la Redi Los Andes: Manuel Bernal Martínez; Jefe de la Redi Occidente: Fabio Zavarce Pavón; Jefe de la Redi Oriente:William Cerantes Pinto; Jefe de la Redi Guayana: Jesús Mantilla Olivero y Jefe de la Redi Marítima e Insular: José Gregorio Jiménez Rattia.

El jefe de Estado, que recibió el apoyo de la Fuerza Armada para la “defensa de la paz” del país, dijo que estos anuncios son “para fortalecer los mandos militares”.

Estos anuncios se producen en medio de las denuncias que ha hecho el propio Maduro de supuestos planes de “conspiración” dentro de la Fuerza Armada, por los que en ocasiones anteriores ha pedido a los militares firmar un documento de lealtad.

