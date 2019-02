VALENCIA, EDO. CARABOBO.- La noche del sábado 09 de Febrero de 2019, el cielo de la capital del estado Carabobo estuvo iluminada por la caída de un meteorito o bólido, al momento las redes sociales en Venezuela dejaron de hablar de política y tomaron el tema del fenómeno natural, se podría inferír que una simple piedra que cae del cielo, que no está demás decir que es algo demasiado común , extremadamente común… ya que los astrónomos han estimado que a diario entran en la atmosfera de La Tierra, alrededor de 100 toneladas de material espacial y la mayoría se queman al chocar con ella.

Veamos algunas reacciones de los usuarios de redes sociales:

Hoy, sábado, 09/02/2019, acaba de registrarse un evento astronómico en Venezuela (19:35 hora local). El fenómeno, que aparenta ser un meteorito, pudo verse en los cielos de Valencia, Victoria y Caracas Video de @KarolSalas81 #Venezuela #meteorito pic.twitter.com/U9Kdm0mQRL — Tamara Kapitula (@tamarakapitula) February 10, 2019





Aquí otro vídeo grabado por una persona que conozco. Meteorito visto en la región central de Venezuela. 8:57pm #9Feb #Meteorito #Valencia pic.twitter.com/sxcDPepLXw — Wilfredo R. Cayama (@rafa50032) February 10, 2019

#Venezuela #Valencia #meteorito

Esta Tarde Amigos me enviaron muchas fotografias y videos al respecto y lo sucedido.

Bonito espectaculo el que se pudo apreciar,espero sin perdidas o daños a personas. pic.twitter.com/rGbEColpJk — Meteoinformation 2.0 (@EarthquakeChil1) February 10, 2019

Meteorito cae en Venezuela y logra que las redes hablen de él y no de política, VIDEO was last modified: by

