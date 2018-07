OPSU publicó resultados preliminares sobre evaluación de índice académico

Con la divulgación de resultados se abre un lapso para la revisión y ajuste de solicitudes por parte de los bachilleres aspirantes, informó este viernes en Mérida la Unidad Territorial del Ministerio de Educación Universitaria, en una nota de prensa.

“Hasta el 12 de julio está abierto el lapso para revisión de resultados y modificación de opciones (carreras) seleccionadas por los aspirantes a ingresar en el sistema de educación universitaria”, señala el texto.

Danys Méndez, jefe local de la Oficina de Educación Universitaria, informó que cada bachiller podrá conocer su índice académico, o de referencia, y evaluar si se ajusta a la carrera o Programa Nacional de Formación seleccionado en la fase previa de registro, según publicó AVN.

“Cada aspirante puede hacer cambio en alguna, o en todas las opciones preseleccionadas en la primera etapa de evaluación, cumplida entre marzo y mayo recientes”, agrega la nota.

El proceso de evaluación y asignación se ejecuta a través del Programa Nacional de Ingreso, instancia de la OPSU encargada de efectuar el enlace y gestión, para incluir a los bachilleres en las universidades venezolanas, garantizando pruebas vocacionales, así como la aplicación de criterios de inclusión social en la asignación de cupos y carreras universitarias.

Para conocer los resultados vaya a la página de la opsu click aquí

con información de La Verdad

