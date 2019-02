Owen Illinois demandó al gobierno de Venezuela por 500 millones de dólares

Caracas. Una demanda contra Venezuela introdujo en el Distrito de Delaware, Estados Unidos la empresa Owens-Illinois Inc.

En la acción, que se inició el lunes de esta semana, el fabricante estadounidense de envases de vidrio nombra a Pdvsa y a su unidad de refinación Citgo Petroleum Corp, que sostienen que son “alter egos y meros instrumentos de Venezuela”.

El caso es OI European Group BV c. República Bolivariana de Venezuela, 19-cv-00290, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Delaware (Wilmington), relató Reuters sin dar más detalles.

La empresa también busca cobrar un arbitraje de $500 millones por la nacionalización de dos plantas en 2010.

De acuerdo con la publicación Oficial la empresa había venido ejecutando prácticas que devienen en la violación del ejercicio de la libre competencia, afectando con estas a los productores. En ese sentido, refiere que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para “evitar los efectos nocivos y restrictivos del abuso de la posición de dominio y otras conductas que pudieran degenerar prácticas monopólicas contrarias a los principios del Estado”.

Entre los bienes inmuebles que se nacionalizaron se encuentran la planta ubicada en la carretera nacional de Guacara y la planta Fábrica de Vidrios Los Andes (Favianca) también conocida como Owen Illinois planta Valera.

Asimismo, fueron adquiridos por el Estado los bienes muebles como maquinarias, equipos y materiales que formen parte o se hallen dentro de los inmuebles identificados y los medios de transporte utilizados en los procesos ejecutados por esta empresa.

La obra fue ejecutada por el Ministerio para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11 de la Ley de Expropiación por Causa y Utilidad Pública o Social.

No está claro si el caso podría verse afectado por las sanciones contra Pdvsa que impuso la administración del presidente Donald Trump el pasado 28 de enero y la caída de la producción de petróleo en Venezuela

Owen Illinois demandó al gobierno de Venezuela por 500 millones de dólares was last modified: by

Loading...

Owen Illinois demandó al gobierno de Venezuela por 500 millones de dólares

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):