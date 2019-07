Pago Express BOD sigue ampliando su cobertura, Guía para Instalarlo

BOD Banco Universal sigue generando las mejores alternativas en su canal de pago interbancario Pago Express BOD, para así satisfacer las necesidades de sus clientes.

La aplicación Pago Express BOD ahora permitirá realizar pagos de manera inmediata en los establecimientos comerciales a través de Pago Express BOD Comercio, una extensión de la ya conocida aplicación.

Del mismo modo como se realiza un pago a una persona natural, con Pago Express BOD Comercio, el cliente podrá registrar contactos de establecimientos comerciales en su directorio indicando número de celular, banco, nombre y RIF del comercio beneficiario respectivamente.

Con este innovador servicio, los usuarios podrán disfrutar de un monto máximo de transferencia diario de Bs. 5.000.000,00. Por su parte los establecimientos comerciales que deseen recibir pagos a través de esta herramienta, deberán estar afiliados a la Banca Digital BOD y a Pago Express BOD.

Félix Flores, vicepresidente de Canales del BOD señala que esta extensión de la aplicación busca darles facilidades tanto a los clientes, al momento de realizar sus compras, como a los comerciantes brindándoles un canal para que puedan recibir pagos a través de la aplicación de manera segura e inmediata.

Flores destaca un proceso de afiliación y otro de registro, donde el cliente primero deberá ingresar a la Banca Digital BOD, con su usuario y contraseña, luego dirigirse al menú de opciones donde tendrá que hacer clic en: “Solicitudes” > “Servicios BOD”; y allí el cliente deberá marcar la opción: “Pago Express BOD” > “Afiliar”.

Para completar el proceso de afiliación, se debe asociar la cuenta BOD de su preferencia y configurar el monto límite diario y por último el número de transacciones. Culminada la afiliación, el cliente, después de haber descargado la aplicación, podrá registrarse en Pago Express BOD sin mayores inconvenientes para así disfrutar de este servicio.

En caso de que el cliente ya se encuentre afiliado y registrado al servicio de pago interbancario, simplemente tendrá que especificar al momento de ingresar los datos del beneficiario si realizará un pago a un comercio.

De esta manera el BOD, demuestra su constancia en ofrecer servicios que se adaptan a la comodidad de sus clientes y que permitan asegurar su satisfacción.

FUENTE. NOTA DE PRENSA BOD

Pago Express BOD sigue ampliando su cobertura, Guía para Instalarlo was last modified: by

En : Notas de Prensa