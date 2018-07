Pasos para Solicitar por primera vez o renovar la Licencia de Conducir en la Página Web del INTT

Actualmente muchos de los trámites administrativos a nivel de gobierno nacional se realizan vía internet, hasta hace poco era muy engorroso realizar casi cualquiera de dichos trámites, la base lega para esto es la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, que ha venido a subsanar las dificiles situaciones de colapso que se presentan en las oficias publicas.

En esta entrega de nuestra sección de trámites gubernamentales Notiactual les trae los pasos a seguir para obtener la cita para solicitar por primera vez la licencia de conducir o su renovación.

Grados de Licencia:

Segundo Grado:Para conducir Motocicletas

Tercer Grado: Para conducir vehículos particulares hasta Pick-up

Cuarto Grado: Para camiones 350 y busetas

Quinto Grado: Para camiones 600 y más

Pasos para Otorgamiento y renovación de licencia de conducir

Ingresa al portal www.intt.gob.ve Dirígete a la sección CITAS y en la parte inferior verás REGISTRARSE EN INTT, complete el formulario y presione en REGISTRAR, te llegará un correo electrónico con el usuario (que será la cédula de identidad) y la clave con los dígitos que ellos determinen (no podrás cambiarlo por lo que recomendamos conservar el correo para no perder la información). En la PUT se mostrarán las cuentas bancarias para realizar los depósitos de los aranceles a pagar por concepto del trámite (en algunas oficinas ya cuentan con puntos para el pago electrónico al momento de asistir a la cita). Realizar el pago correspondiente de acuerdo al grado de Licencia a solicitar en las cuentas bancarias destinadas para el pago de trámites ante el INTT (Ver Bancos) Dirigirse a la oficina seleccionada y presentar primero el examen teórico práctico para conducir. Entregar todos los requisitos exigidos para el otorgamiento de la Licencia.

Requisitos para solicitar la licencia de conducir de acuerdo al grado elegido:

Paso 1: Primero debe presentar el examen teórico/práctico para lo cual necesitara presentar los siguientes requisitos:

Requisitos para la Licencia de Segundo (2º) Grado:

Planilla única de trámite (PUT)

Cédula de Identidad Laminada (vigente)

Certificado Médica de Salud Integral (vigente)

Dos (02) Fotografias de frente tipo carnet (fondo blanco) en caso de oficinas receptoras

Comprobante de transacción bancaria por 6 UT

Requisitos para la Licencia de Tercer (3º) Grado:

Planilla única de trámite (PUT)

Cédula de Identidad Laminada (vigente)

Certificado Médica de Salud Integral (vigente)

Dos (02) Fotografias de frente tipo carnet (fondo blanco) en caso de oficinas receptoras

En caso de persona con discapacidad:

a) Certificado Médico de Salud Integral Especial, debe incluir el numero correspondiente a la discapacidad presentada

b) Fotocopia y Original de Informe Médico donde se expecifique la discapacidad presentada, con la respectiva numeracion de la discapacidad.

Comprobante de transacción bancaria y/o Régimen Especial por 12 UT

Requisitos para la Licencia de Cuarto (4º) Grado:

Planilla única de trámite (PUT)

Cédula de Identidad Laminada (vigente)

Certificado Médica de Salud Integral (vigente)

Dos (02) Fotografias de frente tipo carnet (fondo blanco) en caso de oficinas receptoras

En caso de persona con discapacidad:

a) Certificado Médico de Salud Integral Especial, debe incluir el numero correspondiente a la discapacidad presentada

b) Fotocopia y Original de Informe Médico donde se expecifique la discapacidad presentada, con la respectiva numeracion de la discapacidad.

Comprobante de transacción bancaria por 16 UT

Licencia de Quinto (5º) Grado

Planilla única de trámite (PUT)

Cédula de Identidad Laminada (vigente)

Certificado Médica de Salud Integral (vigente)

Dos (02) Fotografias de frente tipo carnet (fondo blanco) en caso de oficinas receptoras

En caso de persona con discapacidad:

a) Certificado Médico de Salud Integral Especial, debe incluir el numero correspondiente a la discapacidad presentada

b) Fotocopia y Original de Informe Médico donde se expecifique la discapacidad presentada, con la respectiva numeracion de la discapacidad

Comprobante de transacción bancaria:

Por 22 UT para Licencia de Quinto Grado

Por 22 UT Licencia de administrador de manejo

Por 22 UT para Título Profesional

Por 22 UT para Licencia de Quinto Grado

Por 22 UT Licencia de administrador de manejo

Por 22 UT para Título Profesional

Para entrar en la Página Web del INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE la dirección es : http://www.inttt.gob.ve/

Sitios para realizar el trámite: Oficinas regionales y municipales del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre

