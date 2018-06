El penalti anotado por Karim Ansarifard dejó detrás a Portugal. Ronaldo falló el tanto que pudo haberles dado otro gol

Un penalti transformado en el tiempo añadido por Karim Ansarifard, designado por el viedoarbitraje (VAR), dio el empate a Irán ante Portugal, que amarró la clasificación como segunda del grupo y jugará con Uruguay en octavos.

El tanto de Ansarifard, demandado por los jueces de los monitores, supuso el empate al gol anotado por Ricardo Quaresma en el último minuto de la primera parte que daba ventaja a Portugal en el descanso.

Portugal pudo anotar el segundo antes, de penalti también señalado por el VAR, pero Cristiano Ronaldo lo falló.

Portugal empata con Irán y pasa en segundo puesto de su grupo a octavos de final

Portugal empata con Irán y pasa en segundo puesto de su grupo a octavos de final

