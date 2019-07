Ranking de Países «más Felices» para 2019

El ranking de países más felices lo viene elaborando la Organización de Naciones Unidades desde hace casí una década. El día internacional de la felicidad se celebra cada 20 de Marzo, ese día publican el listado después de colectar las estadísticas para el año 2019 los países que encabezan el listado son:

El ranking completo de los países más felices del mundo 2019

1. Finlandia (7.769)

2. Dinamarca (7.600)

3. Noruega (7.554)

4. Islandia (7.494)

5. Holanda (7.488)

6. Suiza (7.480)

7. Suecia (7.343)

8. Nueva Zelanda (7.307)

9. Canadá (7.278)

10. Austria (7.246)

11. Australia (7.228)

12. Costa Rica (7.167)

13. Israel (7.139)

14. Luxemburgo (7.090)

15. Inglaterra (7.054)

16. Irlanda (7.021)

17. Alemania (6.985)

18. Bélgica (6.923)

19. Estados Unidos (6.892)

20. República Checa (6.852)

21. Emiratos Árabes Unidos (6.825)

22. Malta (6.726)

23. México (6.595)

24. Francia (6.592)

25. Taiwan (6.446)

26. Chile (6.444)

27. Guatemala (6.436)

28. Arabia Saudita (6.375)

29. Qatar (6.374)

30. España (6.354)

31. Panamá (6.321)

32. Brasil (6.300)

33. Uruguay (6.293)

34. Singapur (6.262)

35. El Salvador (6.253)

36. Italia (6.223)

37. Bahrein (6.199)

38. Eslovaquia (6.198)

39. Trinidad y Tobago (6.192)

40. Polonia (6.182)

41. Uzbekistán (6.174)

42. Lituania (6.149)

43. Colombia (6.125)

44. Eslovenia (6.118)

45. Nicaragua (6.105)

46. Kosovo (6.100)

47. Argentina (6.086)

48. Rumania (6.070)

49. Chipre (6.046)

50. Ecuador (6.028)

51. Kuwait (6.021)

52. Tailandia (6.008)

53. Latvia (5.940)

54. Corea del Sur (5.895)

55. Estonia (5.893)

56. Jamaica (5.890)

57. Isla Mauricio (5.888)

58. Japón (5.886)

59. Honduras (5.860)

60. Kazajistán (5.809)

61. Bolivia (5.779)

62. Hungría (5.758)

63. Paraguay (5.743)

64. Chipre del Norte (5.718)

65. Perú (5.697)

66. Portugal (5.693)

67. Pakistán (5.653)

68. Rusia (5.648)

69. Filipinas (5.631)

70. Serbia (5.603)

71. Moldova (5.529)

72. Libia (5.525)

73. Montenegro (5.523)

74. Tajikistán (5.467)

75. Croacia (5.432)

76. Hong Kong (5.430)

77. República Dominicana (5.425)

78. Bosnia Herzegovina (5.386)

79. Turquía (5.373)

80. Malasia (5.339)

81. Belarús (5.323)

82. Grecia (5.287)

83. Mongolia (5.285)

84. Macedonia (5.274)

85. Nigeria (5.265)

86. Kirguistán (5.261)

87. Turkmenistán (5.247)

88. Argelia (5.211)

89. Marruecos (5.208)

90. Suazilandia (5.208)

91. Líbano (5.197)

92. Indonesia (5.192)

93. China (5.191)

94. Vietnam (5.175)

95. Bután (5.082)

96. Camerún (5.044)

97. Bulgaria (5.011)

98. Ghana (4.996)

99. Costa de Marfil (4.944)

100. Nepal (4.913)

101. Jordania (4.906)

102. Benin (4.883)

103. Congo (4.812)

104. Gabón (4.799)

105. Laos (4.796)

106. Sudáfrica (4.722)

107. Albania (4.719)

108. Venezuela (4.707)

109. Camboya (4.700)

110. Palestina (4.696)

111. Senegal (4.681)

112. Somalía (4.668)

113. Namibia (4.639)

114. Nigeria (4.628)

115. Burkina Faso (4.587)

116. Armenia (4.559)

117. Irán (4.548)

118. Guinea (4.534)

119. Georgia (4.519)

120. Gambia (4.516)

121. Kenia (4.509)

122. Mauritania (4.490)

123. Mozambique (4.466)

124. Túnez (4.461)

125. Bangladesh (4.456)

126. Irak (4.437)

127. República Democrática del Congo (4.418)

128. Mali (4.390)

129. Sierra Leona (4.374)

130. Sri Lanka (4.366)

131. Myanmar (4.360)

132. Chad (4.350)

133. Ucrania (4.332)

134. Etiopía (4.286)

135. Suazilandia (4.212)

136. Uganda (4.189)

137. Egipto (4.166)

138. Zambia (4.107)

139. Togo (4.085)

140. India (4.015)

141. Liberia (3.975)

142. Isla Comoros (3.973)

143. Madagascar (3.933)

144. Lesotho (3.802)

145. Burundi (3.775)

146. Zimbabwe (3.663)

147. Haití (3.597)

148. Botswana (3.488)

149. Siria (3.462)

150. Malawi (3.410)

151. Yemen (3.380)

152. Ruanda (3.334)

153. Tanzania (3.231)

154. Afganistán (3.203)

155. República Centroafricana (3.083)

156. Sudán del Sur (2.853)

Entre los países latinoamericanos, el «más feliz» es Costa Rica, con 7.167 puntos, seguido de México (6.595), Chile (6.444) y Guatemala (6.436).

El peor posicionado, al igual que el año pasado, es Venezuela(4.707, en el puesto 108).

