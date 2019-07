Remedios Caseros para curar la Sinusitis

La sinusitis es inflamación de los senos paranasales debido a una infección. Esta puede ser aguda, crónica o recurrente y ocurre cuando estas cavidades (localizadas detrás de la frente, nariz, mejillas y ojos) son bloqueadas por moco o líquido que propicia la proliferación de microbios, explica el sitio web Medline Plus.

Un resfriado, alergias, pólipos nasales y cambios en la temperatura son algunos de los desencadenantes más frecuentes de sinusitis, cuyos síntomas más frecuentes incluyen fiebre, mal aliento, dolor de garganta, agotamiento, fatiga, dolor, tos y una fuerte congestión nasal.

Esta incómoda enfermedad puede tratarse en el hogar con algunos cuidados personales que nos harán sentir mejor y salir de este cuadro con mayor rapidez. Algunos remedios para la sinusitis son:

Bebe agua

Debido a que las membranas mucosas se inflaman con la congestión, estar hidratado las ayuda a trabajar correctamente y diluir las secreciones; así lo asegura el sitio web Medical News Today.

Tomar agua y otros líquidos alivia los síntomas de la sinusitis por lo que se debe ingerir más agua de la que acostumbramos.

Inhalar vapor

Inhalar vapor ayuda a disminuir la congestión, uno de los síntomas más molestos de esta enfermedad. El vapor mantiene húmedas la membranas mucosas y provoca que los senos nasales se destapen. Puede usar un humidificador para esto o respirar el vapor de agua al hervir. Repita 2 o 4 veces al día.

Dormir con la cabeza levantada

Usar almohadas extras para mantener la cabeza levantada durante el descanso es una acción que puede ayudar a desbloquear los senos paranasales. De hecho, esta ciberpágina afirma que el dejar la cabeza en una posición más natural genera una mayor acumulación de congestión.

Aceite de eucalipto

El aceite de eucalipto elimina los gérmenes que ocasionan una infección sinusal lo que proporciona alivio. Para usarlo, se puede agregar un chorro de este a una taza con agua caliente para luego inhalar el vapor.

Aplicar compresas

Colocar toallas tibias y húmedas en la cara disminuye la inflamación y dolor provocadas por la congestión; además, mantiene húmedas las membranas mucosas porque se respira aire húmedo. Haga esto varias veces al día.

