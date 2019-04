Rompiendo Records! Venezuela tiene la economía Más Miserable por 5to año consecutivo

NUEVA YORK.- La agencia Bloomberg ha publicado una lista de las economías que serían las “más miserables” en 2019, un pronóstico anual basado en las perspectivas de inflación y desempleo en 62 países.

Por quinto año consecutivo, Venezuela encabeza el ‘Índice de Miseria’, que estima que la inflación en el país sudamericano podría alcanzar un asombroso 8.000.000 % este año. Sin embargo, el Gobierno del país no publica datos oficiales desde 2016, por lo que las estimaciones de los analistas difieren significativamente.

A la nación caribeña la sigue otro país latinoamericano, Argentina, por delante de Sudáfrica, Turquía, Grecia y Ucrania, cada uno de los cuales mantiene el mismo puesto que el año pasado, y muestra “un intenso estrés económico y escaso progreso en el control del crecimiento de los precios y la vuelta de la gente a los trabajos”.

Uruguay ocupa el séptimo lugar de la lista, mientras que Brasil y España comparten el octavo. Finalmente, Arabia Saudita y Serbia cierran el dudoso ‘Top 10’.

‘Lugares felices’

Por otro lado, Tailandia fue reconocida nuevamente como la economía menos “miserable” del mundo, seguida por Suiza, mientras que Singapur y Japón ocupan el tercer puesto de la denominada lista de los “lugares felices”.

Bloomberg explica que el ‘Índice de Miseria’ se basa en el antiguo concepto de que la baja inflación y el desempleo “generalmente ilustran lo bien que deben sentirse los residentes de una economía”.

