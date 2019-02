Sheryl Rubio lanza ‘Terminamos’, su primer single en solitario

La actriz y cantante venezolana Sheryl Rubio, quién comenzó su carrera musical en 2007, cuando grabó la banda sonora de la serie musical de Venevisión y Boomerang, Somos tú y yo, ha decidido dar un nuevo paso en su carrera musical y comenzar su carrera en solitario presentado su nuevo single Terminamos.

La venezolana ha publicado en su canal de Youtube, su nuevo single como solista Terminamos, la canción fue compuesta por Rubio, Gaby Noya y Robbie Meza, productor musical que ha trabajado con Bad Bunny, Mau & Ricky y Nacho. La cantante venezolana anunció que se encontraba trabajando en su primer proyecto musical en solitario a final del año pasado y también aclaró que Terminamos es un adelanto de su primer proyecto musical solista, que grabó en los estudios de Universal Music en la Ciudad de México.

Este es el primer proyecto musical en solitario de la actriz de La casa de las flores, quién comenzó su carrera musical en 2007, cuando participó en la banda sonora de la serie musical Somos tú y yo, que logró certificación de platino en Venezuela. En 2010, grabó la banda sonora de la serie juvenil NPS: No puede ser. Además de participar en la banda sonora de la telenovela venezolana Corazón Esmeralda y la serie de televisión estadounidense Guerra de ídolos. La cantante quién se prepara para comenzar el rodaje de la segunda temporada de La casa de las flores, decidió ponerse a trabajar en su primer proyecto musical a finales de 2018, en donde además retoma su faceta como compositora y hoy presenta su primer single. ¿Ya lo escuchaste?





