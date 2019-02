TSJ declara nulo el estatuto de la AN sobre la transición en Venezuela

El presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), Juan Mendoza, dijo este viernes que esa sala declara nula la ley que aprobó el Parlamento de mayoría opositora que rige una eventual transición en Venezuela, por “contrariar” la Constitución.

“No existe en la Constitución mención alguna a un estatuto que pretenda dirigir una supuesta transición hacia un nuevo régimen de los poderes públicos (…) al contrariar el texto fundamental es abiertamente nulo”, dijo Mendoza en declaraciones transmitidas por la televisión estatal VTV. La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, aprobó el martes una ley que regirá una eventual transición en el país y que entrará en marcha una vez el gobernante Nicolás Maduro, al que no reconoce, se aparte del poder. El texto establece, entre otras cosas, la duración de un Gobierno transitorio y sus competencias políticas y económicas. Según la sentencia leída por Mendoza eso “evidencia la grotesca violación” del principio de separación de poderes pues, la AN pretende “desconocer” a Maduro como jefe de Estado y Gobierno “y continuar en su iter criminis (camino del delito) para asumir totalmente las atribuciones constitucionales que corresponden al Ejecutivo”, sostuvo. Mendoza se refirió además a los catorce representantes diplomáticos que el Parlamento ha designando, asegurando que estas no surten efecto jurídico alguno, por lo que “exhortó” a la Fiscalía a realizar las “investigaciones penales correspondientes” contra estas personas. El Parlamento desconoce la legitimidad del nuevo mandato que juró Maduro a mediados de enero, y ha señalado que el líder chavista “usurpa” la Presidencia. Por tal motivo, el antichavismo considera que las competencias del Ejecutivo recaen en el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, hasta que sean convocadas elecciones. Guaidó dijo el pasado 23 de enero que asumió la Presidencia de manera interina, y ha establecido una hoja de ruta para desalojar a Maduro del poder.

