TSJ declaró “nulo” nombramiento de junta directiva de Pdvsa y Citgo por la AN

Caracas.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró este jueves nulo el nombramiento de una nueva junta directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de Citgo, hecho realizado por el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó como “presidente encargado” el pasado 23 de enero.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, la Sala Constitucional decretó medidas cautelares para las personas nombradas por Guaidó, entre las que se incluye la prohibición de la salida del país y el bloqueo de las cuentas bancarias.

De igual forma, instó a la Sala de Casación Penal del TSJ iniciar los trámites correspondientes para el juicio de las personas nombradas para ejercer las “funciones” en las empresas petroleras estatales.

Este miércoles Guaidó nombró a Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Esser, como parte de una “nueva junta directiva” de Citgo, empresa sancionada por la administración del presidente de los EEUU, Donald Trump; mientras que nombró a Simón Antúnez, David Smolansky, Carlos Balza, Ricardo Prada, Gustavo J. Velázquez, como miembros de una nueva Junta Administradora de Pdvsa.

