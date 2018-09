VENEZUELA: Tabla de nuevos costos de trámites con el aumento de la Unidad Tributaria a S 17,00

TABLA DE NUEVOS COSTOS DE TRÁMITES EN VENEZUELA

UNIDAD TRIBUTARIA Bs 17 SOBERANOS

ACTUALIZADA: 13/09/18

TRÁMITE UNIDADES TRIBUTARIAS COSTO Bs. S Pasaporte, trámites previos a la cita 12 204 Pasaporte exprés 780 13260 Solicitud de prórroga 326 5542 Licencia de conducir de primer y segundo grado 12 204 Licencia de conducir de tercer grado 16 272 Licencia de conducir de cuarto grado 20 340 Licencia de conducir de quinto grado 24 408 Tarifa aeroportuaria nacional 323 5491 Tarifa aeroportuaria internacional 26 442 Legalización del título universitario 0,5 8,5

