En Caracas del 31/05 al 13/06 el XV Festival de Cine Italiano homenajea a Sergio Leone

Con “Clásicos Trasnochos”, se presenta un reconocimiento de la cinematografía del gran director italiano, Sergio Leone” y su género conocido como spaghetti western, que cambió el tradicional Western del Oeste para imprimirle su propio sello y que cuenta hasta hoy, con miles de seguidores de este género único.

El XV Festival de Cine Italiano, que se está presentando en Caracas, trae también en este caso para los cinéfilos, un recorrido por algunas de las cintas más representativas del Spaghetti Western, género cinematográfico popularizado por el guionista, productor y director de cine italiano, Sergio Leone, y quien generó una auténtica revolución en el cine del Oeste tal y como lo conocían en la década de los sesenta.

En efecto, gracias a la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura de Caracas y la Fundación Trasnocho Cultural, bajo el patrocinio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, junto con las películas del festival, se dedica un capítulo aparte a presentar cuatro de las más emblemáticas películas de Leone, en los cines Paseo, que podrán disfrutar los espectadores. Se trata de los films: “Por un puñado de dólares”(1964), “La muerte tenía un precio”(1965), “El bueno, el feo y el malo” (1966) y “Érase una vez América” (1984).

Leone, debutó como realizador en 1961 y, varios años más tarde, inició, con “Por un puñado de dólares”, una serie de westerns violentos y algo feroces, pero rodados con singular fuerza, que le dieron una gran popularidad y batieron récords de taquilla. Marcó su huella: el director italiano ensució la figura del vaquero, en el sentido más literal de la expresión, arrebatándole la inmunidad a la mugre y al polvo del camino, poblando su mentón de barba descuidada y desvirtuando sus impecables dentaduras a base de tabaco de mascar.

Pero Leone llegó aún más lejos. El director italiano no sólo afrentó el aspecto físico de sus héroes, sino que también modificó el lenguaje que éstos empleaban, descuidando su dicción y pronunciación, volviéndolo mucho más tosco y grosero. Y lo mismo sucedió con las acciones y las situaciones a las que se enfrentaban, ofreciendo una mirada mucho más salvaje y maliciosa, más próxima a lo que en realidad sucedió durante la conquista del Viejo Oeste.

Cabe destacar que como legado, Leone dejó para la posteridad a dos figuras que trabajaron con él: Clint Eastwood y Ennio Morricone. El director italiano descubrió al mundo, en la persona de Eastwood, un talento interpretativo bien diferente del que caracterizaba al pulcro Wayne, una figura desharrapada, sucia, sudorosa y de mirada retadora. Hasta tal punto influyó el estilo de Leone en el actor y cineasta estadounidense, que cuando recibió el Oscar por “Sin perdón” (1992), Eastwood, se lo dedicó en parte al director italiano. Por otra parte, el director italiano también mostró al mundo a su compatriota Ennio Morricone, uno de los grandes compositores de bandas sonoras que ha compuesto música para las mayores superproducciones de los estudios estadounidenses.

En el XV Festival del Cine Italiano y el homenaje a Sergio Leone, habrá reflexión e intercambio con el público pues cada exhibición de las películas estará presidida por

una presentación a cargo de José Pisano, crítico, Director General de Cinematográfica Blancica y Director de programación de Trasnocho Cultural; así como la intervención de Luigi Sciamanna, actor, director y dramaturgo.

La cartelera y su sinopsis

1.- Miércoles, 5 de junio 2019.

POR UN PUÑADO DE DÓLARES

Per un pugno di dollari; 1964. 99 min.

De Sergio Leone. Con Clint Eastwood, Marianne Koch, Gian Maria Volonté y Margarita Lozano, entre otros

La película, contará con una presentación a cargo de José Pisano, crítico, Director General de Cinematográfica Blancica y Director de programación de Trasnocho Cultural; así como la intervención de Luigi Sciamanna, actor, director y dramaturgo.

Hora de inicio presentación: 3:00 pm

Hora de inicio proyección: 3:45 pm. / Hora de finalización aproximada: 5:25 pm..

Tras la muerte de Juárez, en México dominan la injusticia y el terror. Joe (Clint Eastwood), un pistolero vagabundo, llega al pueblo fronterizo de San Miguel, donde dos familias se disputan el control del territorio, y entra al servicio del clan Rojo. Una noche, es testigo del intercambio de oro por armas entre mexicanos y soldados de la Unión. Remake en clave de western de «Yojimbo», de Akira Kurosawa. Ganadora de la Palma de Oro como mejor película Festival de cine de Cannes. Ganadora de 2 premios Óscar (fotografía y sonido).

2.- Miércoles, 12 de junio 2019

LA MUERTE TENÍA UN PRECIO

Per qualche dollaro in piú; 1965. 99 min.

Se contará con una presentación previa al film, a cargo de José Pisano, crítico, Director General de Cinematográfica Blancica y Director de programación de Trasnocho Cultural; así como la intervención de Luigi Sciamanna, actor, director y dramaturgo.

Hora de inicio presentación: 3:00 pm

Hora de inicio proyección: 3:45 pm. / Hora de finalización aproximada: 5:25 pm.

De Sergio Leone. Con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Mara Krupp, Klaus Kinski y Luigi Pistilli, entre otros.

Dos cazadores de recompensas que buscan al mismo hombre deciden unir sus fuerzas para encontrarlo, aunque las razones que los mueven son completamente diferentes. Su título original («Per qualche dollaro in più») ya sugiere que es la continuación natural de «Por un puñado de dólares» («Per un pugno di dollari»), dirigida por Leone un año antes.

3.- Miércoles, 19 de junio 2019

EL BUENO, EL FEO Y EL MALO

Il buono, il brutto e il cattivo; 1966. 182 min.

El film incluirá una presentación a cargo de José Pisano, crítico, Director General de Cinematográfica Blancica y Director de programación de Trasnocho Cultural; así como la intervención de Luigi Sciamanna, actor, director y dramaturgo.

Hora de inicio presentación: 2:30 pm

Hora de inicio proyección: 3:15 pm. / Hora de finalización aproximada: 6:15 pm.

De Sergio Leone. Con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Aldo Giuffré, Luigi Pistilli y Rada Rassimov, entre otros.

Durante la guerra civil norteamericana (1861-1865), tres cazadores de recompensas buscan un tesoro que ninguno de ellos puede encontrar sin la ayuda de los otros dos. Así que colaboran entre sí para conseguir el botín.

4.- Miércoles 26 de junio 2019

ÉRASE UNA VEZ EN AMÉRICA

Once upon a time in America; 1984. 229 min.

La película, contará con una presentación a cargo de José Pisano, crítico, Director General de CinematográficaBlancica y Director de programación de Trasnocho Cultural; así como la intervención de Luigi Sciamanna, actor, director y dramaturgo.

Hora de inicio presentación: 2:30 pm

Hora de inicio proyección: 3:15 pm. / Hora de finalización aproximada: 7:00 pm. (INTERMEDIO)

De Sergio Leone. Con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Tuesday Weld, William Forsythe, Treat Williams y Joe Pesci, entre otros.

Principios del siglo XX. David Aaronson, un pobre chico judío, conoce en los suburbios de Manhattan a Max, otro joven de origen hebreo dispuesto a llegar lejos por cualquier método. Entre ellos nace una gran amistad y, con otros colegas, forman una banda que prospera rápidamente, llegando a convertirse, en los tiempos de la Ley Seca (1920-1933), en unos importantes mafiosos.

Finalista de los premios Golden Globe, mejor director y mejor banda sonora (Ennio Morricone). Ganadora premios BAFTA, mejor vestuario y mejor banda sonora. Entre las 10 mejores películas del año, revista Cahiers du Cinema.

