Cronograma de Pago de Pensión del IVSS Julio 2022, Archivo

ACTUALIZACIÓN 6/7/2022 En respuesta a muchas preguntas que nos hacen sobre un probable aumento de la pensión, debemos indicar que no tenemos conocimiento sobre el mismo. Es importante tener en cuenta que para descartar este tipo de rumores, debemos decirles a los que los trasmiten, que para recibir un aumento la pensión del IVSS primero deben aumentar el salario mínimo. En este mismo orden de ideas, tampoco tenemos conocimiento de un aumento del salario mínimo, y no lo creemos probable ya que hubo uno recientemente cuando se estableció en Bs.130. Muchas gracias a quienes han estado respondiendo la encuesta, eso nos permitirá realizar los ajustes necesarios para que ustedes puedan consultar la información que publicamos mucho más rápido. ACTUALIZACIÓN, VIENES 8 DE JULIO DE 2022, 9.54AM La fecha de pago de pensión se está regularizando nuevamente, después de mucho tiempo. Debemos tener en cuenta que ya desde hace varios años se está pagando un mes por adelantado y que para que depositen el pago de la pensión debe pasar al menos un mes desde el pago anterior. Se espera el pago para la semana a partir del día lunes 18 de julio. ACTUALIZACIÓN VIERNES 15 DE JULIO DE 2022 En este enlace se puede consultar los bonos que han ido y pagarán en Julio de 2022. Se mantiene la fecha de pago para la semana que viene. Consulte aquí quienes recibirán el Bono de $240 por el sistema patria ACTUALIZACIÓN LUNES 18 DE DE JULIO DE 2022 Se mantiene la fecha de pago para esta semana, tentativamente para el día Jueves 21, probablemente para el día Miércoles 20 se comience a depositar. Atentos a nuestras actualizaciones.. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte a tus conocidos, amigos y familiares nuestra tabla para que estén al día con la información de pago de pensiones y bonos. Instagram de Notiactual.com Facebook de Notiactual.com Twitter de Notiactual.com Nota: en respuesta a la pregunta ¿Qué pasó con el bono de $2.227 o Bs. 10mil (para el momento del anuncio), no tenemos conocimiento sobre el mismo, fue un anuncio del gobierno pero hasta allí, Lo que se sabe del anuncio es: El nombre del bono es: «bono único reparador compensatorio» El bono aplicará para aquellas personas del sector público que se jubilaron entre 1 de enero de 2018 y el 1 de mayo de 2022 Se supone por la información otorgada al momento del anuncio que la cantidad de jubilados en este intervalo fue de 120.000. El proceso de reclamo del beneficio, el jubilado debe gestionarlo ante la oficina del ivss. El bono se va a pagar en partes durante 12 meses hasta el 1 de mayo del año 2023 Punto importante: Desde la fecha del anuncio hasta el día de hoy(18.07.2022), el bono pasó de $2.227 a $1800 por la devaluación. ACTUALIZACiÓN MARTES 19 DE JULIO DE 2022, 10.34AM El día jueves se cumplen 30 días desde el último pago de pensión, se estima que se realice el pago del mes en curso el día jueves, atentos a nuestras actualizaciones,. Monto a Cobrar: Bs. 130 Ratificados que no conocemos ninguna información sobre un supuesto aumento de pensiones, para aumentar la pensión primero debe aumentarse el salario mínimo. — – —- ACTUALIZACIÓN MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2022 9.45AM COMO VENÍAMOS DICIENDO DESDE PRINCIPIOS DEL MES.

SE ESPERABA EL PAGO PARA ESTA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2022. HEMOS ESTADO RATIFICANDO QUE EL PAGO SE PODRÍA ESTAR HACIENDO EFECTIVO A PARTIR DE HOY EN ALGUNOS BANCOS Y EL DÍA DEFINITIVO DE PAGO DE LA PENSIÓN PARA TODOS ES EL JUEVES 21 DE JULIO DE 2022. ESTÉN PENDIENTES DE LAS ACTUALIZACIONES QUE HACEMOS, ES MUY PROBABLE QUE EN LAS PRÓXIMAS HORAS PUEDAN REVISAR SUS CUENTAS Y VER SU DEPOSITO (DEPENDE DEL BANCO). SI ALGUIEN LE HAN DEPOSITADO EN SU BANCO COMO SIEMPRE EN ESTA COMUNIDAD DONDE TODOS NOS AYUDAMOS, DÍGALO EN LA CAJA DE COMENTARIOS PARA QUE LOS DEMÁS JUBILADOS Y PENSIONADOS CON CUENTA EN SU MISMO BANCO PUEDAN HACER EFECTIVO SU PENSIÓN. NOTA: LOS RETIROS EN EL ANTIGUO BOD (AHORA BNC) YA NO TIENE LIMITE NI POR TAQUILLA NI POR PUNTO DE VENTA. Para mañana 12.624 nuevos pensionados podrán cobrar su pensión, así que si usted o un familiar realizó la gestión para obtener la pensión, revise su cuenta. – – – ACTUALIZACIÓN MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2022, 8.16PM CÓMO LO ANUNCIAMOS A PRINCIPIOS DE ESTE MES, Y POSTERIORMENTE LO RATIFICAMOS EL DÍA DE PAGO DE LA PENSIÓN DEFINITIVAMENTE Y CONFIRMADO ES MAÑANA JUEVES 21 DE JULIO DE 2022. NOTIACTUAL.COM SIEMPRE DA LA INFORMACIÓN, CORRECTA Y VERÁZ, PUEDE QUE EXISTAN IMITADORES DE NUESTRA LABOR PERO LA INFORMACIÓN SE GENERA AQUÍ, GRACIAS A TODOS LOS QUE HACEN COMENTARIOS POSITIVOS, OBVIAMENTE IGNORAMOS LOS NEGATIVOS. NUEVAMENTE HACEMOS EL LLAMADO A TODOS NUESTROS AMABLES LECTORES Y LECTORAS PARA QUE EL DÍA DE MAÑANA A MEDIDA QUE VERIFIQUE SI SU BANCO A DEPOSITADO, INDÍQUENLO EN LA CAJA DE COMENTARIOS PARA QUE OTROS LECTORES CON EL MISMO BANCO PUEDAN IR DIRECTO Y HACER EFECTIVA SU PENSIÓN. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte a tus conocidos, amigos y familiares nuestra tabla para que estén al día con la información de pago de pensiones y bonos. Instagram de Notiactual.com Facebook de Notiactual.com Twitter de Notiactual.com ACTUALIZACIÓN VIERNES 22 DE JULIO DE 2022. Nuevamente Notiactual.com se convierte en el sitio web informativo que entrega la verdadera, exacta y veraz información del pago de pensiones del IVSS, mientras otros canales de redes sociales, sitios web imitadores solo hacen especulaciones aquí lo anunciamos con anterioridad y con actualizaciones diarias. Muchos nos imitan pero el Cronograma Original del Pago de Pensiones del IVSS se publica aquí..