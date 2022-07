Cronograma de Pago de Pensión del IVSS Junio 2022, Archivo

ACTUALIACIÓN 23/05/2022 7.58AM BUENOS DÍAS AMABLES LECTORES,AGRADECIDOS POR SUS COMENTARIOS DE APOYO, Y FELICES PORQUE USTEDES PUDIESEN COBRAR SU PENSIÓN EN LA FECHA INDICADA, ESTAREMOS DANDO INFORMACIONES DE LOS BONOS HASTA QUE LLEGUE LA PENSIÓN DE JUNIO. Actualización 13/06/2022 Se espera el pago de la pensión de JUNIO (JULIO QUE SE PAGA EN JUNIO) más tardar para la próxima semana, las ultimas semanas los pagos se han estado realizando de forma continua y fluida, salvo los casos notificados de fallas en el sistema Patria en momentos puntuales. ACTUALIZACIÓN 15 /06/2022 DESDE AYER MARTES SE LIBERÓ EL PAGO DEL BONO 1X10 DEL BUEN GOBIERNO, HAGAN CLICK AQUÍ PARA VER TODA LA INFORMACIÓN AL RESPECTO. El pago de la pensión cómo indicamos la semana pasada se espera para esta semana a partir de mañana martes 21, debemos estar atentos a los anuncios y actualizaciones. ACTUALIZACIÓN LUNES 20/06/2022 7.58PM PAGO CONFIRMADO Martes 21 de Junio de 2022. Como lo anunciamos la semana pasada y mantuvimos nuestra información aun cuando se dieron muchos rumores al respecto, el pago se va hacer mañana Martes 21 de Junio de 2022. Como siempre le pedimos a los amables lectores la colaboración para que indiquen en la caja de comentarios si su banco ha depositado para que los demás jubilados y pensionados puedan ir directo a su banco. MONTO A COBRAR 130BS. GRACIAS POR SUS COMENTARIOS DE APOYO ACTUALIZACIÓN 23/05/2022 7.58AM BUENOS DÍAS AMABLES LECTORES,AGRADECIDOS POR SUS COMENTARIOS DE APOYO, Y FELICES PORQUE USTEDES PUDIESEN COBRAR SU PENSIÓN EN LA FECHA INDICADA, ESTAREMOS DANDO INFORMACIONES DE LOS BONOS HASTA QUE LLEGUE LA PENSIÓN DE JUNIO. El pago de la pensión cómo indicamos la semana pasada se espera para esta semana a partir de mañana martes 21, debemos estar atentos a los anuncios y actualizaciones. ACTUALIZACIÓN LUNES 20/06/2022 7.58PM PAGO CONFIRMADO Martes 21 de Junio de 2022. Como lo anunciamos la semana pasada y mantuvimos nuestra información aun cuando se dieron muchos rumores al respecto, el pago se va hacer mañana Martes 21 de Junio de 2022. Como siempre le pedimos a los amables lectores la colaboración para que indiquen en la caja de comentarios si su banco ha depositado para que los demás jubilados y pensionados puedan conocer la información de cada banco. MONTO A COBRAR 130BS. GRACIAS POR SUS COMENTARIOS DE APOYO.. ACTUALIZACIÓN 9.38AM PENSIÓN DEPOSITADA! ALGUNOS BANCOS YA HAN COMENZADO A DEPOSITAR COMO LO INDICAN NUESTROS AMABLES LECTORES EN LA CAJA DE COMENTARIOS, POR FAVOR SI VERIFICAS QUE TU BANCO A DEPOSITADO COMPARTELO CON NUESTRA COMUNIDAD DE LECTORES E INDÍCALO EN LOS COMENTARIOS. ACTUALIZACÓN 12.45PM MARTES 21/06/2022 La directiva del BNC informó que a las 10.00 de la noche del 23 de junio y hasta las 3.00 de la tarde del 24 serán suspendidas las transacciones electrónicas del BOD