Comienzan a pagar el Bono 1×10 a través de la Plataforma Patria, Monto a Cobrar

CARACAS, VENEZUELA.- La plataforma Patria a comenzado a liberar el pago del Bono 1×10 anunciado por Nicolás Maduro en días previos.

El mensaje de notificación será el siguiente: “Quiero estar cada vez más cerca y conectado con la verdad de los barrios y las comunidades. Articulemos el 1×10 para el contacto permanente” será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

El Monto a Cobrar

El Canal Patria Digital informó que su monto es de Bs. 21.40 y se pagará de forma directa y gradual.

La entrega del Bono se estará realizando a partir del día martes 14 al miércoles 22 de junio de 2022.

“Revolución Permanente” fue el último bono especial asignado por el Gobierno, con un monto de Bs. 19,20 y fue entregado a los beneficiados del 3 al 14 de mayo de 2022.

EL ANUNCIO FUE CONFIRMADO POR ESTA VÍA.

Inicia la entrega del #Bono1x10delBuenGobierno enviado por nuestro Presidente @NicolasMaduro, a través de la #PlataformaPatria. La entrega tendrá lugar entre los días #14Jun al #22Jun de 2022. pic.twitter.com/PsT9Digxec — Carnet de la patria (@CarnetDLaPatria) June 14, 2022