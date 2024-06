Cronograma de Pensiones del IVSS archivo MAYO 2024

Pago de Pensión de MAYO/JUNIO 2024

———— –Actualizado Jueves 2/5/24 9.21am– —————

————- ———-

Actualización sobre el Bono de Guerra para pensionados del IVSS 2024 de hoy LUNES 6 DE MAYO DE 2024

ACTUALIZACIÓN DE HOY VIERNES 10 DE MAYO DE 2024 SOBRE EL AUMENTO DEL BONO DE GUERRA Y PENSIÓN DEL IVSS MAYO/JUNIO 2024 SALE A LA 10AM.

CLICK AQUÍ PARA VER LA ACTUALIZACIÓN DEL VIERNES 10 DE MAYO DE 2024 (SE PUEDE VER A PARTIR DE LAS 10AM)

Click aquí y Síguenos en nuestro canal del WhatsApp

—— ———– ———-

CLICK PARA VER LA Cronograma de Pensiones, Actualización 14MAYO24 sobre el Bono de Guerra y pensión IVSS.

——– ————- ———- ——–

Cronograma de Pensiones, Actualización 18 de MAYO de 2024 sobre el Bono de Guerra y pensión IVSS

PARA VER LA FECHA CUANDO PAGAN EL BONO DE GUERRA HAGA CLICK AQUÍ

——— ———- ———–

CONFIRMADO EL PAGO DE LA PENSIÓN DEL IVSS PARA MAÑANA MARTES 21 DE MAYO DE 2024

COMO LO INDICAMOS EN NUESTRAS ACTUALIZACIONES PREVIAS:

¿CUANDO SERÁ LA FECHA DE PAGO DEL BONO DE GUERRA PARA PENSIONADOS DEL IVSS?

SE ESPERA QUE COMIENCE A SER DEPOSITADO EL DÍA LUNES 20 DE MAYO DE 2024 (ESTO HA SIDO APLAZADO NUEVAMENTE). EL PAGO DE LA PENSIÓN QUEDARÍA PROGRAMADO MÁXIMO PARA EL DÍA 22 DE MAYO PERO ESTO PUEDE VARIAR Y ADELANTARSE, recuerde que cuando colocamos la palabra confirmado es que el pago ya está en proceso definitivo de deposito. Es importante recordar que el bono de guerra para pensionados se asigna de forma progresiva de acuerdo a grupos definidos por la edad del pensionado. PARA EL DÍA DE HOY RESPECTO AL MONTO A COBRAR DEL BONO DE GUERRA MANTENEMOS LA MISMA INFORMACIÓN QUE PUEDE LEER AQUÍ ——– CONFIRMADO EL PAGO DE PENSIÓN Y BONO DE GUERRA MAYO/JUNIO 2024 Comienza el pago del Bono de Guerra para Pensionados del IVSS mayo 2024.

Está confirmado lo siguiente: Bs. 1098 de crédito en el monedero Patria por concepto de bono de guerra.

Bs. 130 de deposito en cuenta bancaria por concepto de Bono de guerra. Para un total de Bs. 1228 que para la fecha es equivalente a $USD 33,58 Previamente indicamos aquí que se podría esperar un bono de guerra actualizado de $40 al cambio y lo han dejado en $30 al cambio a Tasa BCV del día en que se ejecutó la orden de pago.

Cronograma de Pensiones del IVSS archivo MAYO 2024 was last modified: by