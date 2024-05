Cronograma Original de Pensiones del IVSS, Actualización sobre el Salario Mínimo Integral del 1ero de Mayo 2024

Cronograma Original de Pensiones del IVSS, Actualización sobre el Salario Mínimo Integral del 1er de Mayo 2024

¿Qué se ha confirmado hasta ahora para los pensionados del IVSS?

No hay aumento de salario mínimo hasta ahora.

A diferencia de la estimación que hicimos previamente, no se ha anunciado (aun) la salarización del bono de guerra.

Los pensionados siguen sin tener el beneficio de cesta ticket en su pensión.

No se ha definido el monto final que van a percibir los pensionados a partir de Mayo 2024.

El salario mínimo integral al que se ha hecho referencia en los últimos anuncios los respectivos lo definen cómo la suma de :

Salario Mínimo

Bono alimentario o cesta ticket

Bono de Guerra

En el caso de los pensionados perciben el

Salario mínimo que a la fecha es de Bs. 130

Bono de Guerra que a la fecha para pensionados es el equivalente a $USD25 a Tasa oficial del BCV

Lo que al día de hoy suma 130Bs + 911,83 Bs = 915,39 Bs.o $USD 28,56

¿Lo que se puede esperar?

Mantenemos nuestra estimación previa, porque a la fecha no se ha definido cuanto será el ajuste para pensionados.

De acuerdo a nuestra publicación previa el ajuste para pensionados los colocaría a percibir entre $USD 40 o su equivalente en moneda local y hasta $USD 60 o su equivalente en moneda local de acuerdo a tasa BCV.

A la fecha podemos afinar la estimación en que el ajuste será alrededor de los $USD 40 ,pudiendo ser elevado el bono de guerra en $15 y quedando la pensión del IVSS como sigue:

Salario Mínimo: Bs. 130

Bono de Guerra: $USD 40 o su equivalente en moneda local a tasa BCV.

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE ESTO ES UN ESTIMADO DE ACUERDO A LOS DIVERSOS ANÁLISIS REALIZADOS LAS ÚLTIMAS SEMANAS POR ESPECIALISTAS EN EL ÁREA QUE HAN HECHO PÚBLICAS SUS OPINIONES, ESTO NO ES DEFINITIVO Y ESTÁ CONFIRMADO, HACEMOS LA SALVEDAD PARA EVITAR CONFUSIONES AL RESPECTO.

