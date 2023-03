Cronograma Original de Pago de Pensiones IVSS para 2023 Reporte del Domingo 12 de Marzo de 2023

Cronograma Original de Pago de Pensiones IVSS para 2023 Reporte del 12/03/2023

¿Cuando se va a pagar la pensión del IVSS de Marzo / Abril 2023?

CARACAS, VENEZUELA.-

Estimados lectores y lectoras beneficiarios de la pensión y bonos sociales entregados por el gobierno de Venezuela, tenemos confirmado lo siguiente hasta ahora:

Se va a seguir pagando el Bono de Guerra Económica complementario del Salario

El bono será pagado en conjunto con la pensión del mes en curso.

El bono será pagado hasta que vuelva a salarizarse ver lista anterior de bonos salarizados) y se una a la pensión, esto va a ocurrir cuando se defina la nueva forma de estructurar el salario mínimo que por ahora no se ha definido y no tiene fecha de establecimiento del nuevo procedimiento.

La pensión de este mes será de Bs. 130 , NO HAY AUMENTO DE SALARIO TODAVÍA, no crea en rumeros de redes sociales y de otros sitios webs irresponsables que se inventan noticias para atraer visitas.

, El Bono de Guerra de este mes se espera que tenga un ajuste, aunque sea pequeño, esto por ahora es extraoficial

La pensión será depositada por la vía regular, cuenta bancaria del pensionado tradicional.

El Bono de Guerra será asignado por la plataforma Patria.

El Bono de Guerra será asignado progresivamente y de acuerdo a las edades, dependiendo del día que se pague comienza a ser asignado con una franja horaria de acuerdo a la edad. (Ver como ha sido asignado el Bono de Guerra por edades )

Es un (01) solo bono de guerra por persona , si usted cobra pensión de sobreviviente pariente fallecido y cobra pensión del IVSS por usted y recibe el bono de guerra por la pensión de sobreviviente, no va a recibir otro bono de guerra por su pensión del IVSS, es uno solo por persona.

Para poder cobrar el El Bono de Guerra el usuario debe tener su perfil actualizado en la plataforma Patria, le invitamos a ver nuestra guía sobre eso click aquí.

Es importante que lo haga antes de que comiencen a pagar el bono porque puede no ser asignado si el sistema no lo toma en cuenta.

La fecha de pago de la pensión de acuerdo al cronograma normal debe ser a partir del día lunes 20 de Marzo de 2023.

La fecha de pago del Bono de Guerra complementario de la pensión debería ser a partir del viernes 17 por lo cual el cronograma de asignación quedaría de la siguiente forma: Ver Fechas de asignación del Bono de Guerra.

Muy importante: De acuerdo al calendario Bancario de Sudeban para el resto de este mes no hay feriados bancarios, usted puede verificar eso aquí.

Estaremos actualizando la información durante todo el día si no se confirma algo más, puede esperar el siguiente reporte, recuerde que puede acceder a todas estas actualizaciones solo escribiendo en su navegador notiactual.com/pension

Cronograma Original de Pago de Pensiones IVSS para 2023 Reporte 09/03/2023.

