Atención! Esta es la lista de Bonos que serán salarizados de acuerdo al decreto de aumento de sueldos.

¿Que es la Salarideación de los Bonos a través del #SistemaPatria? Es salarizar los Bonos que se entregan a través de la #PlataformaPatria a los trabajadores públicos que recibe en el #BonoEspecial como: @BonosSocial #MedioPetroAClaseTrabajadora

Negro Primero, para los trabajadores de organismos de seguridad del Estado.

Protectores de la Salud, dirigido exclusivamente a los trabajadores de este sector.

Simón Rodríguez, asignado a los trabajadores del sector educación.

Máxima Eficiencia.

Bono Complementario.

Bono Alimentación y Transporte.

Los montos a cobrar serán anunciados en breve

#NOTA: No se incluyen otros Bonos como: (Corresponsabilidad y Formación).

