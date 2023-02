Calendario de Feriados Bancarios en Venezuela para 2023

Calendario de Feriados Bancarios en Venezuela 2023

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del Sector Bancario, informa que el calendario de días feriados bancarios del año 2023, por el cual se regirán las actividades del sistema bancario nacional es el siguiente:

Día Feriado Razón de Cierre Bancario Domingo 1° de enero Año Nuevo Viernes 6 de enero Día de Reyes (Lunes 9 de enero) Sábado 14 de enero Día de la Divina Pastora (No se ejecuta por ser fin de semana) Lunes 20 y martes 21 de febrero Carnaval Domingo 19 de marzo Día de San José (No se ejecuta por ser fin de semana) Jueves 6 y viernes 7 de abril Semana Santa Miércoles 19 de abril Mov. Precursor de la Independencia Lunes 1° de mayo Día del Trabajador Jueves 18 de mayo Ascensión del Señor (Lunes 22 de mayo) Jueves 8 de junio Corpus Christi (Lunes 12 de junio) Martes 13 de junio Día de San Antonio (Lunes 19 de junio) Sábado 24 de junio Batalla de Carabobo Jueves 29 de junio Día de San Pedro y San Pablo (Lunes 3 de julio) Miércoles 5 de julio Día de la Independencia Lunes 24 de julio Natalicio del Libertador Martes 15 de agosto Asunción de Nuestra Señora (Lunes 14 de agosto) Lunes 11 de septiembre Día de la Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela. Jueves 12 de octubre Día de la Resistencia Indígena Jueves 26 de octubre Día del Dr. José Gregorio Hernández (Lunes 30 de octubre) Miércoles 1° de noviembre Día de todos los Santos (Lunes 6 de noviembre) Sábado 18 de noviembre Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá (No se ejecuta por ser fin de semana) Viernes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción (Lunes 11 de diciembre) Domingo 24 de diciembre Feriado Nacional Lunes 25 de diciembre Natividad de Nuestro Señor (Feriado Nacional) Domingo 31 de diciembre Feriado Nacional