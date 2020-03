¿Cuáles son los Síntomas del Coronavirus COVID-19?

De acuerdo al CDC los síntomas del nuevo coronavirus COVID-19 o SARS-CoV-2, son los siguientes.

En los casos confirmados de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), las enfermedades reportadas han variado de tener síntomas leves a enfermedades graves, y hasta produjeron muertes. Los síntomas pueden incluir:

Fiebre

Tos

Dificultad para respirar

Sin usted tiene algunos de estos síntomas de forma persistente, debe ir a un centro médico de su ciudad y solicitar le hagan una prueba para el COVID-19.

Decimos de forma persistente, ya que muchas personas pueden confudir el coronavirus con una gripe o resfriado común, para diferenciarlos y tenga en cuenta que cada hora cuenta para su diagnóstico correcto tome en cuenta lo siguiente:

Ambas causan tos, dolores corporales, fiebre y fatiga. En algunas ocasiones también vómito y diarrea.

Pueden provocar neumonía

Pueden ser leves o graves, y en casos raros, pueden ser mortales.

Por lo que son muy similares, tanto que si no se descarta mediante una prueba o test específico no se podría diagnosticar correctamente en la gran mayoría de los casos. Usted podría tener el coronavirus y tener síntomas leves que no lleguen a una neumonía, pero si contamina a las personas en su entorno, cómo por ejemplo sus compañeros de trabajo o familia, alguno de ellos podría complicarse debido a los riesgos que cada individuo pueda tener de acuerdo a la tasa de mortalidad del coronavirus, que puede consultar aquí.

