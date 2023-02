¿Cuando van a pagar la pensión y bono de guerra de Febrero 2023? reporte Miércoles 15/02/23

Reporte sobre el estado del pago de las pensiones y bono de guerra económica:

Es importante tener en cuenta que el Bono de guerra es uno solo por persona.

Si todo se mantiene en las mismas condiciones que se dieron el mes pasado, vamos a tener el siguiente cronograma de pagos para el Bono de Guerra y el pago de la pensión para este mes:

El bono de guerra económica será asignado por la plataforma Patria por un monto de Bs. 290, recuerden mantener todo actualizado y entrar en la plataforma mensualmente para hacer las encuestas para que les llegue su bono.

Cómo no hay un nuevo decreto de aumento del salario mínimo y es posible que no llegue hasta Mayo, el monto de la pensión sigue siendo de Bs. 130.

El monto a cobrar sería de Bs. 290 + Bs. 130, para un total de Bs. 420.

Los mismos serán pagados en este orden( si todo se mantiene igual que el mes anterior eso lo determina el IVSS)

Al finalizar el pago del bono de guerra para jubilados de la administración pública que comenzó a pagarse ayer lunes 13 se comenzará el pago del bono de guerra para jubilados y pensionados que cobran por el IVSS.

Actualización: El Bono de guerra se espera que se comience a pagar el día viernes 17, más tardar al final de esta semana.

Luego

Al finalizar el pago del bono de guerra de los jubilados y pensionados se comenzará con el pago de la pensión, de acuerdo a nuestros cálculos esto puede darse posteriormente a los días feriados de Carnaval.

Actualización: Si el bono de guerra se hace efectivo el viernes 17 por un monto de Bs. 290 el pago de la pensión será a partir del Miércoles 22 de Febrero en la semana de Carnaval, este día de pago es tentativo vamos a estar pendientes con la próxima actualización.

ATENCIÓN. De acuerdo a las últimas informaciones que hemos tenido sobre las pensiones, existe alta probabilidad que el viernes 17 paguen pensión + bono de guerra, estaremos atentos a cualquier cambio y lo informaremos en la próxima actualización.

EL BONO DE GUERRA QUE ESTÁN PAGANDO EN ESTOS MOMENTOS POR 700 Y 500 ES PARA JUBILADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

LOS PENSIONADOS QUE COBRAN A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA MEDIANTE EL PLAN AMOR MAYOR, VAN A RECIBIR EL BONO DE GUERRA POR UN MONTO DE BS. 290 IGUAL QUE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL IVSS.