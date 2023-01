Emiten el Bono de Guerra Económica para Jubilados y Pensionados del IVSS, Monto y Fechas

Emiten el Bono de Guerra Económica para Jubilados y Pensionados del IVSS

Luego de pausar el pago de la pensión del IVSS correspondiente del mes de Enero de 2023 el día viernes 20 de Enero, que era la fecha anunciada previamente por el Instituto Venezolano de

Seguros Sociales a través de sus canales de información y redes sociales.

El anuncio fue retirado y posteriormente fue comenzado a depositar a través del sistema Patria el Bono de Guerra Económica que había sido salarizado (ver noticia: Bonos que fueron salarizados) cuando el salario mínimo fue aumentado a medio Petro equivalente en su momento a Bs.130 y que hasta la fecha sigue siendo el mismo monto casi un año después.

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra Económica para Jubilados y Pensionados del IVSS?

El monto a pagar emitido por el sistema Patria es de Bs. 290 un equivalente a $19.99 dólares americanos.

¿Cómo será depositado el Bono de Guerra ?

En los tiempos en que el Bono de Guerra Económica no estaba salarizado el mismo era pagado de esta forma:

Viernes 20 edades entre 100 y 85 años

Sábado 21 edades entre 84 y 75 años

Lunes 23 edades entre 74 y 65 años

Martes 24 edades entre 64 y 18 años.

¿Quienes serán beneficiados?

Cobran pensionados por vejez, incapacidad y sobrevivientes IVSS y pensionados Amor Mayor

Aunque hasta el momento de la publicación de esta información algunos beneficiarios fuera de los dos primeros grupos recibieron su deposito de Bs. 290.