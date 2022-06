Cotización del Precio del PETRO para Hoy

Cotización del Valor del PETRO para hoy.

Valor del Petro, Hoy Bs. 330,3 Valor del Petro, Ayer Bs. 328,69 Variación 24 Horas Bs. 1,61000000000001 Equivalencia en USD USD $60 Equivalencia en Euros € 56,99 Equivalencia en Bitcoins ฿ 0.00283591 Fecha Actualización 27/06/2022 Tendencia SUBE ▲ Medio Petro Bs. 165,15

Los fines de semana y días feriados no hay operaciones.

¿Qué es el Petro?

El petro (símbolo: ₽; código: PTR)​ es un token (en) venezolano preminado basado en la tecnología de la cadena de bloques de acuerdo al gobierno de Venezuela está respaldado por las reservas de varios recursos naturales de Venezuela como petróleo, oro, diamantes y gas. Hasta el momento, cada Petro estaría respaldado por un barril de petróleo de la cesta de crudo venezolano.

¿Cómo se calcula el valor del Petro?

El valor oficial del PETRO está dado por el costo del barril del petróleo para la fecha dada y confirmado por la superintendencia de criptoactivos.

Actualización:

Posteriormente se amplió la base del cálculo de la criptodivisa:

La fórmula para el calculo del valor del Petro tomará en cuenta los precios de las materias primas en la siguiente proporción, Petróleo 50%, Oro 20%, Hierro 20% y Diamante 10%.

¿Qué es la Blockchain? Blockchain o cadena de bloques es una base de datos compartida que funciona como un libro para el registro de operaciones de compra-venta o cualquier otra transacción. Es la base tecnológica del funcionamiento del bitcoin , el petro y otras criptomonedas.

¿Donde se puede usar el Petro?

De acuerdo al gobierno de Venezuela, los trámites públicos en registros y notarias deben ser pagados en PETROS, igualmente los trámites de Emisión de Pasaporte y Prórrogas de Pasaportes en el SAIME deben ser pagados en Petros.

En el mercado comercial privado algunas tiendas o cadenas de tiendas han comenzado a recibir Petros cómo forma de pago.

Muchas farmacias y supermercados en Venezuela han comenzado a aceptar el Petro cómo forma de pago, puede consultar los comercios y farmacias haciendo click aquí. Al parecer cada vez más comercio privados comienzan a usarlo al menos cómo unidad de cambio.

El biopago del Banco de Venezuela tiene la opción de pago en petros, lo que simplifica las operaciones, pero también se puede hacer vía plataforma web del petro.

Cómo comentamos arriba hay importantes trámites de gobierno que se deben pagar en equivalente a petros o en petros, puede consultar las tarifas para algunos de ellos a continuación:

