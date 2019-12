Guía paso a paso: ¿Cómo puedo cobrar el medio Petro sino tengo el Carnet de la Patria?

Las personas que no posean el carnet de la patria, deberán:

1. Registrarse en la página www.patria.org.ve/registro/.

2. Deber llenar el formulario: Coloque su nombre y apellido, número de cédula de identidad, número telefónico (celular), sexo y fecha de nacimiento.

3. Al solicitar el código, le llegará un mensaje de texto al número de su teléfono celular que colocó en el registro con el código de confirmación.

4. Coloque este código en el espacio que le indique el formulario

5. Luego de la confirmación, usted tendrá que especificar su correo electrónico y crear una contraseña con los requerimientos que la página le señala.

6. Finalmente, tras completar el registro, vuelva a la página principal de Patria e inicie sesión.

